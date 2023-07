Tra Amt e Teatro Carlo Felice prosegue la collaborazione.

Amt Genova e Fondazione Teatro Carlo Felice con un accordo di collaborazione, desiderano coniugare cultura e trasporto pubblico. Si vuole promuovere e facilitare l’accesso ai luoghi culturali con mezzi pubblici a trazione elettrica. In occasione del Nervi Music Ballet Festival, Amt organizza un servizio di bus navetta gratuito da Brignole a Nervi per tutti coloro che si recano ad assistere ad uno degli spettacoli organizzati dal Teatro ai parchi di Nervi.

Nelle serate del mese di luglio 2023 (2, 5, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31.) sarà in funzione il servizio navetta. Gli autobus elettrici sono in partenza alle ore 18.30, 19.30 e 20.30 da Brignole per viale Franchini a Nervi. Per il ritorno alle 00.30, 00.45 e 01.00 da viale Franchini per Brignole.

La collaborazione prevede per gli abbonati annuali Amt la possibilità di avere in omaggio biglietti per le serate di spettacolo con le produzioni del Teatro. Sono in cartellone dal 5 luglio. Il ritiro del biglietto è da effettuarsi esibendo, presso la biglietteria del Teatro, il proprio CityPass Amt caricato con un abbonamento annuale in corso di validità, entro il giorno precedente lo spettacolo prescelto.

L'iniziativa è attiva fino a disponibilità dei posti, esclusivamente per gli abbonati annuali iscritti al Club Amt (Azienda Mobilità e Trasporti SpA).