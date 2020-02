Prosegue la collaborazione tra AMT e Teatro Carlo Felice

Cultura e trasporto pubblico viaggiano insieme. La collaborazione tra AMT e Carlo Felice con il progetto “A teatro con il bus”, partita nell’ottobre 2018 per promuovere una città più vivibile che si muove con i mezzi pubblici, è stata rinnovata.

Obiettivo dell’operazione è di agevolare gli amanti della musica nell’utilizzo del servizio AMT per tornare dopo lo spettacolo, senza pensieri di parcheggio; infatti con il biglietto per lo spettacolo serale del Teatro Carlo Felice è possibile utilizzare gratuitamente, nelle quattro ore successive dall’inizio dello spettacolo, bus e metropolitana per tornare a casa. In caso di verifica, è sufficiente esibire il biglietto del teatro al personale di controllo AMT.

ll maxi ledwall allestito nel foyer del teatro con l’avvio della collaborazione tra AMT e Carlo Felice, è stato molto apprezzato e gradito dai frequentatori del teatro e rappresenta un nuovo modo di fruire del servizio pubblico grazie alla possibilità di consultare gli orari dei transiti dei bus prima di uscire da teatro per tornare a casa.

La collaborazione prevede inoltre per gli abbonati AMT la possibilità di avere in omaggio biglietti per la programmazione 2020 del Carlo Felice: per ottenerli occorre diventare nuovo cliente mensile CityPass acquistando due mensili da 46 euro l’uno consecutivi.

Eli/P.