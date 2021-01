Toti: oggi dati migliori a quelli di 10 giorni fa che ci hanno portato in area arancione

“Saranno due settimane di sacrifici per tutti, specialmente per le attività che dovranno fermarsi di nuovo e per i ragazzi delle scuole superiori che continueranno con la didattica a distanza per un’altra settimana”.

Lo ha dichiarato oggi su fb il governatore ligure Giovanni Toti, primo giorno in cui la nostra regione entra in area di criticità arancione.

“In questa prima domenica con le nuove restrizioni voglio dire ai liguri di non arrendersi. I nostri dati sulla diffusione del coronavirus sono già in miglioramento rispetto a quelli di dieci giorni fa, che ci hanno portato a entrare in questa fascia.

Ma la situazione è ancora molto delicata e i giorni che ci aspettano saranno decisivi.

Rispettiamo le regole tutti insieme per tornare al più presto in zona gialla e fare in modo che queste siano le ultime settimane con misure così drastiche e dolorose”.