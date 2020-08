Toti: haters delle truppe cammellate giallorosse su mio profilo fb, ma Liguria non è come loro

“Chi può fare e fa, non ha né tempo né voglia di troppo criticare ciò che fanno gli altri. Evidentemente le truppe cammellate giallorosse non hanno niente da fare e lo vediamo in questi giorni in cui su questa pagina piovono cattiverie, insulti e polemiche da chi si vanta di essere paladino della libertà di pensiero e parola (evidentemente solo se pronunciata da una parte politica)”.

Lo ha dichiarato ieri su fb il governatore ligure Giovanni Toti.

“Vi confesso una cosa – ha aggiunto Toti – più vi leggo, più mi viene voglia di andare avanti perché la nostra Liguria per fortuna non è come voi: pessimisti, invidiosi, odiatori sociali, polemici, anti democratici e grigi.

Noi siamo ottimisti, allegri, inclusivi, democratici e amiamo e valorizziamo tutto quello che la nostra terra può offrire.

Però un consiglio voglio darvelo: smettete di seguire il mio profilo e di offendere i nostri sostenitori, avete molte altre pagine social che possono soddisfare la vostra cupa rabbia.

E anche qualche pagina di giornale scritta da chi evidentemente sogna una Liguria così.

E chissà perché nessuno crede in chi ha anche il coraggio di criticare le foto dei nostri paesaggi.

Sempre più fieri di essere diversi da voi”.