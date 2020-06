Toti: esperti confermano, entro giugno zero contagi in Liguria. Cup aperti fra il 21 e il 23

“Il Covid-19 sta mollando la presa in questo primo settimana di confini regionali aperti. Oggi un esperto come il prof. Giancarlo Icardi (direttore del dipartimento di Igiene al San Martino, ndr) ha confermato in un’intervista che entro giugno si prevede che non ci saranno contagi”.

Lo ha riferito stasera su fb il governatore ligure Giovanni Toti.

“Il numero di tamponi per abitante in Liguria ci mette ai vertici in Italia – ha aggiunto Toti – e i numeri di oggi ci dicono che sono in calo pazienti e malati.

Purtroppo anche oggi registriamo sei morti. Due negli ultimi due giorni, tre risalgono ai primi di giugno e uno al mese scorso. Ne stiamo uscendo però”.

Toti ha inoltre annunciato che i Cup per le visite mediche “verranno riaperti tra il 21 e il 23 giugno”.

“Le visite sono ferme dal 7 marzo – ha spiegato Toti – stiamo richiamando quelli che hanno saltato le visite. I centri riapriranno con percorsi protetti. Purtroppo ci sarà da aspettare per le visite meno gravi”.

In una diretta con il Tg4 di Mediaset il governatore ha poi ribadito: “Qui in Liguria tutti sono i benvenuti. Chi sostiene il contrario non ci rappresenta. Chi vorrebbe i confini chiusi, non ci rappresenta. Chi si diverte a seminare odio e paura, non ci rappresenta. Bisogna avere il coraggio di essere liberi, uniti e di ripartire in sicurezza”.