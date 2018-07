Toti e Bucci inaugurano scivolo più lungo del mondo nella Città più bella del mondo

Prima discesa sullo scivolo da Guinness dei primati (lunghezza 340 metri) inaugurata stamane dal governatore ligure Giovanni Toti e dal sindaco di Genova Marco Bucci stamane in via venti Settembre, durante il Costa Zena Festival.

“Con un grande ‘lavoro di squadra’ il tifo della gente e di mia moglie Siria Magri e tanto divertimento – ha spiegato Toti – io e il sindaco Bucci abbiamo inaugurato lo scivolo urbano più lungo del mondo! Guiness conquistato ufficialmente con la benedizione della madrina Diletta Leotta. Una bella giornata di festa a Genova per i 70 anni di Costa Crociere”.

Già prima delle 8 di oggi decine di genovesi, diventati centinaia, si sono messi in fila per provare lo scivolo più lungo del mondo nella Città più bella del mondo (sia pure con qualche difficoltà per la scarsa pendenza che non facilita lo scivolamento dei ciambelloni).