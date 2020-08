Toti: 34 nuovi casi, nessuno in condizioni minimamente preoccupanti. Evitare inutili paure

“Sono 19 i pazienti ricoverati per Covid-19 negli ospedali liguri, uno meno di ieri, e fortunatamente uno solo di loro occupa un posto di terapia intensiva sui 350 disponibili nel piano di contrasto al virus.

Grazie allo straordinario lavoro dei nostri uffici di prevenzione e dei nostri laboratori anche ieri sono stati eseguiti quasi 2000 tamponi che ci hanno consentito di individuare e tracciare 34 soggetti positivi.

Nessuno di loro in condizioni minimamente preoccupanti”.

Lo ha dichiarato ieri su fb il governatore ligure Giovanni Toti, commentando gli ultimi dati sul coronavirus nella nostra regione.

“Il maggior numero di casi – ha spiegato Toti – arriva ancora oggi da cluster già individuati, come la grigliata di Savona.

Stiamo lavorando con tutta la sanità per garantire in sicurezza, per quanto di competenza di Regione, la riapertura delle scuole, assumendo nuovi medici e infermieri e organizzando un vero e proprio hub intorno all’eccellenza del Gaslini che fornirà supporto per ogni esigenza di carattere pediatrico ed infantile.

Non abbassiamo mai la guardia, ma evitiamo inutili paure che danneggiano tutti noi.

Chi specula sul Covid-19 non è degno di questo Paese”.