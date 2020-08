Allenatori Serie A: la situazione di Genoa e Spezia

Il valzer delle panchine continua a riguardare anche due delle tre esponenti liguri di serie A.

Rebus allenatore anche al Genoa, dove il neo ds Faggiano, quello che pensa di riportare in Italia il brasiliano Pato, per la panchina vorrebbe Roberto D’Aversa, che ha lasciato il Parma. Al Tardini è in arrivo Fabio Liverani, il, cui posto al Lecce è stato preso da Eugenio Corini.

Non cambia lo Spezia, perché il patron degli Aquilotti Gabriele Volpi non ne vuole sapere di rinunciare a Vincenzo Italiano, il tecnico delle tre promozioni consecutive (alla guida di tre diverse squadre): “ha un altro anno di contratto”, ha sottolineato il patron, come a voler dire che non ci sono discussioni.

E queste ultime dichiarazioni sbarrano la porta anche allo stesso Genoa interessato al tecnico spezzino.