Torriglia, torna oggi il Festival del Canestrelletto

Degustazioni gratuite e musica

Oggi, domenica 5 giugno, torna un appuntamento molto atteso nell’entroterra genovese. Parliamo dell’ottavo Festival “do canestrelletto de Torriggia”, ovvero la Festa del canestrelletto di Torriglia. A cura del Consorzio per la valorizzazione e tutela del Canestrelletto di Torriglia Il Canestrelletto di Torriglia è, infatti, riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale Italiano

A partire dalle ore 15, per le vie di Torriglia, al via la degustazione gratuita presso gli stand degli originali canestrelletti di Torriglia. Qui i produttori dei canestrelli offriranno loro manicaretti preferiti, i canestrelli, appunto.

Ma la festa del canestrelletto di Torriglia non è solo cibo, ma anche musica.

In via N.S. della Provvidenza suonerà l’Orchestra Giuse e Alessia Band a cura di Antico Forno, Pasticceria Flavia e la Pasticceria Guano.

In via Matteotti, musica con la band Spiritus 96 a cura di panificio F.lli Zanardi, Non solo Pane e Gardella.

In via Buranello infine Orchestra Rosy e Francesco Bang Bang a cura di Alimentari Novella.

E’ necessario ricordare che il transito a partire dalle 13 in centro Torriglia viene bloccato fino al termine manifestazione.

Il consiglio è quello di utilizzare i mezzi pubblici. Un ampio parcheggio è disponibile nella zona delle piscine.