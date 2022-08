Torriglia: due giorni di festa per la Madonna della Provvidenza

Torriglia si appresta ai festeggiamenti in onore di Nostra Signora Madonna della Provvidenza. Due giorni di festa per rendere omaggio alla patrona del piccolo borgo dell’Appennino Ligure, pronto ad accogliere fedeli e devoti di questa tradizione fortemente radicata nel luogo.

Due giorni di festa per Torriglia e la sua la Madonna della Provvidenza, protettrice dei Torrigliesi e di coloro che amano trascorrere qualche giorno di vacanza da queste parti. Ormai da tempo considerata la festa del paese, il ritrovo di chi non perde mai questo appuntamento ogni anno.

Quelli che una volta da queste parti chiamavano “I villeggianti” che ancora oggi accorrono numerosi per partecipare alla maestosa ed emozionante processione della Madonna della Provvidenza lungo le vie del paese.

Inizia oggi la festa di Nostra Signora Madonna della Provvidenza, quella stessa festa che purtroppo sancisce la fine dell’estate di queste valli alle spalle di Genova.

Sabato 27 agosto 2022

Venerdì 19 agosto sono iniziati a Torriglia i festeggiamenti della Solennità della Madonna della Provvidenza. E’ iniziata la Novena; tutti i giorni alle h. 17.00 è stata celebrata la Santa Messa e alle h. 20.45 il Santo Rosario con Predica e Benedizione.

Oggi, sabato 27 agosto 2022, alle h. 17.00 ci sarà la conclusione della Novena celebrata dal missionario Padre Lino Tagliani, presenza costante ogni anno della manifestazione religiosa e figura dal grande carisma spirituale.

Questa sera alle h. 21.00 si apriranno le Celebrazioni Solenni con il Canto dei Vespri e alle h. 22.00 il consueto e atteso spettacolo pirotecnico presso il piazzale delle Piscine.

A seguire, alle h. 23.00, verrà celebrata la Santa Messa Solenne nella Chiesa Parrocchiale di S. Onorato, “vestita” per l’occasione, come il suo campanile, di luci colorate come vuole la tradizione. Uno spettacolo scenografico da non perdere, con luminarie che addobbano tutto il paese.

Domenica 28 agosto 2022

Domani, domenica 28 agosto, sarà il giorno della festa del paese: la Santa Solennità della Madonna della Provvidenza. Appuntamento irrinunciabile per i Torrigliesi e per coloro che soggiornano durante la stagione estiva nel piccolo borgo dell’Appennino Ligure.

Tradizione religiosa molto sentita dalla popolazione del luogo, che si appresta anche quest’anno a rendere omaggio, con la propria devozione, alla protettrice del paese: Madonna della Provvidenza.

La Processione lungo le vie del paese

Domani alle h. 9.00 ci sarà la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Onorato e alle h. 11.00 la Solenne Celebrazione Eucaristica.

Il Canto dei Vespri aprirà le celebrazioni del pomeriggio, che vedono protagonista della giornata la Processione della Statua della Madonna della Provvidenza portata dai portantini lungo le vie del centro del paese. A seguire la Benedizione sulla piazza della Chiesa e la Santa Messa a suffragio di Don Romeo.

La serata di domani, domenica 28 agosto, alle h. 21.00 verrà animata dal consueto concerto bandistico, che chiuderà le celebrazioni per la festività di Nostra Signora Madonna della Provvidenza.

Lunedì 29 agosto, Festa della Madonna della Guardia, alle h. 10.00 verrà celebrata la Santa Messa presso la Cappelletta della Panteca. Sabrina Malatesta