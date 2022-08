2 bellezze liguri a Miss Reginetta d’Italia. Rachele Poggio e Ohara Balbi in gara alla finale nazionale domani a Riccione.

Conduce Sofia Bruscoli

Al via il primo reality girato in un concorso di bellezza: Queen Mood

Le più belle ragazze d’Italia sbarcano sulla costa romagnola per la finale nazionale del celebre concorso Miss Reginetta d’Italia 2022 che si terrà domenica sera 28 agosto nel piazzale Roma lungomare di Riccione.

Sessantaquattro splendide Miss, tra i 14 e i 27 anni, selezionate su oltre 2000 aspiranti nelle varie regioni della penisola durante i mesi estivi, si sfidano in passerella a colpi di sorrisi per conquistare un posto al sole nella finale e l’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia 2022 griffata Puntocuore.

Due le bellezze liguri in gara, entrambe studentesse di Genova: Rachele Poggio 15 anni e Ohara Balbi 16 anni.

Con le finali nazionali ha preso il via anche il primo reality italiano girato in un concorso di bellezza “Queen Mood” questo il nome del format televisivo diretto dal regista Alessandro Di Filippo che seguirà passo passo con le numerose telecamere predisposte a Villa Leri, all’Opera di Riccione e nelle varie location della città, le storie di vita e le emozioni delle giovanissime 64 Miss in gara per la conquista dell’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia e del sogno di una carriera nel mondo dello spettacolo come modelle, attrici, conduttrici e showgirl.

A narrare la storia del reality sarà Simone Ripa, il coreografo dei vip di “Ballando con le stelle”, performer televisivo e vero show man, insieme all’amata conduttrice televisiva Barbara Ovieni e al giornalista Francesco Anania.

Le Miss in gara, impegnate ogni giorno in lezioni di portamento, make-up, hair stylist, servizi fotografici, interviste e sfilate vengono costantemente seguite dalla famosa psicografologa della televisione Mirka Cesari, volto noto di Canale 5 Maurizio Costanzo Show e Rai 1 Mattina in Famiglia e dalla psicologa Alessandra Mosca per aiutarle a capire meglio personalità e predisposizione artistica.

Alessio Forgetta patron di Miss Reginetta d’Italia e ideatore del format ha spiegato:

“Con il reality “Queen Mood” per la prima volta mostreremo al grande pubblico cosa succede dietro le quinte del mondo dei concorsi di bellezza.

Seguiremo ogni momento della giornata delle giovani aspiranti di Miss Reginetta, le vedremo confrontarsi con i personaggi ospiti delle finali e con le dure prove che i giorni precedenti all’incoronazione ufficiale devono superare.

Una bella occasione per le ragazze per immergersi totalmente nel mondo dello spettacolo dove possono capire meglio cosa significa realmente intraprendere una carriera artistica.”

Gli stessi ospiti delle serate finali parteciperanno attivamente al reality e alla vita delle ragazze, dispensando consigli utili per poter avvicinarsi ad una vera e propria professione nel mondo dello spettacolo.

Madrina del concorso e presentatrice delle serate finali la showgirl e brillante conduttrice televisiva Sofia Bruscoli.

Tra i personaggi già presenti e attesi a Riccione l’attrice e modella Rosalinda Cannavò, il “bonus” della trasmissione di Paolo Bonolis “Avanti un Altro”: l’ attore, modello e serfista Daniel Nilsson, la splendida Giulia Salemi accompagnata da Pierpaolo Pretelli, il comico di Zelig Paolo Migone, il rapper Moreno la modella Sara Croce e la conduttrice televisiva Barbara Ovieni

I prossimi appuntamenti con Miss Reginetta d’Italia saranno nel piazzale Roma di Riccione:

oggi sabato 27 agosto con le selezioni delle 64 Miss in gara e la sfilata di moda degli abiti e accessori di Elnoir, DressiJ, Kronos e della stilista Monica La Barbera.

Domenica sera 28 agosto finalissima del Concorso dove verrà incoronata la nuova Miss Reginetta d’Italia 2022 da Giada Stabile di Catania, attuale Miss Reginetta d’Italia in carica che lo scorso anno ha sbaragliato tutte le avversarie conquistando l’ambita corona in una memorabile serata finale.