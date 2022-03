Torneo di Viareggio, negli ottavi di finale c’è anche il Genoa

Il Torneo di Viareggio, edizione numero 72, ha concluso la sua fase eliminatoria iniziata lo scorso 16 marzo. Parte giovedi 24 la seconda fase degli ottavi di finale, ad eliminazione diretta.

Assente la Sampdoria che ha declinato l’invito a partecipare, per il Genoa sta partecipando la formazione Under 18 allenata da Gennarino Ruotolo (foto in basso a sinistra), che cosi bene si è comportata nel girone eliminatorio, concluso al primo posto davanti alla Spal.

Sono approdate agli ottavi di finale le prime e seconde classificate, più le 2 migliori terze dei gironi dei due gruppi A e B.

Ecco tutti i risultati.

Gruppo 1 / Bologna-A.P.I.A. Leichhardt 10-0, Sassuolo-Don Torcuato 10-0, Bologna-Sassuolo 2-2, A.P.I.A. Leichhardt-Don Torcuato 0-2, Bologna-Don Torcuato 9-0, A.P.I.A. Leichhardt-Sassuolo 0-11.

Classifica: Sassuolo e Bologna 7, Don Torquato 3, Apia Leichhardt 0.

Gruppo 2 / Milan-Westchester United 6-2, Parma-Carrarese 1-2, Milan-Parma 2-0, Westchester United-Carrarese 0-2, Milan-Carrarese 3-3, Westchester United-Parma 1-3.

Classifica: Milan e Carrarese 7, Parma 3 Westchester United 0.

Girone 3 / Genoa-U.Y.S.S. New York 5-0, Spal-Pontedera 0-0, Genoa-Spal 4-4, U.Y.S.S. New York-Pontedera 0-2, Genoa-Pontedera 7-2, U.Y.S.S. New York-Spal 0-7.

Classifica: Genoa 7, Spal 5, Pontedera 4, Uyss New York 0.

Girone 4 / Inter-Jovenes Promesas 5-0, Empoli-Pistoiese 5-3, Inter-Empoli 3-3, Jovenes Promesas-Pistoiese 1-2, Inter-Pistoiese 6-0, Jovenes Promesas-Empoli 1-4.

Classifica: Inter Ed Empoli 7, Pistoiese 3, Jovenes Promesas 0.

Girone 5 / Fiorentina-Alex Transfiguration 2-6, Pisa-Monterosi 5-0, Fiorentina-Pisa 2-1, Alex Transfiguration-Monterosi 1-1, Fiorentina-Monterosi 3-0, Alex Transfiguration-Pisa 2-1.

Classifica: Alex Transfiguration 7, Fiorentina 6, Pisa 3, Monterosi 1.

Girone 6 / Rapp. Serie D-Garden City Panthers 2-0, Atalanta-Siena 2-0, Rapp. Serie D-Atalanta 0-2, Garden City Panthers-Siena 1-1, Rapp. Serie D-Siena 1-0, Garden City Panthers-Atalanta 4-6.

Classifica: Atalanta 9, Rappr. Serie D 6, Siena e Garden City Phanters 1.

Il Genoa si è quindi classificato per gli Ottavi di finale, ed affronterà Giovedi 24 Marzo alle 15.00 al Campo Sportivo di Castelnuovo Magra il Pisa.

Questo il Programma completo degli ottavi, tutti in programma il 24 Marzo alle 15.00: Sassuolo-Siena (Pietrasanta (Lu) / Stadio “Xix Settembre”), Empoli-Carrarese (Santa Croce sull’arno (Pi) / Stadio “Masini”), Inter-Pontedera (Porcari (Lu) Stadio Comunale), Genoa-Pisa (Castelnuovo Magra (Sp) / Campo Sportivo “Marchini”), Milan-Fiorentina (Pistoia / Stadio “Melani”), Atalanta-Parma (Lido Di Camaiore (Lu) / Stadio “Benelli”), Bologna-Rappresentativa Serie D (Forte Dei Marmi (Lu) / Stadio “Necchi-Balloni”), Alex Transfiguration-Spal (Carrara – Località Fossone (Ms) / Stadio “Boni”).

I quarti di finali si giocheranno sabato 26 marzo, le semifinali Lunedi 28 marzo e la finalissima alle 16.00 di mercoledi 30 marzo allo stadio di Pontedera (PI).

La nostra Agenzia vi aggiornerà sulla gara Genoa-Pisa nella serata del 24 marzo.

FRANCO RICCIARDI