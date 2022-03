A Pra’ il Meeting Nazionale Società e Master area Nord con 600 canottieri

Sabato e domenica prossimi il campo di regata di Genova Pra’ torna a ospitare, a distanza di tre anni, un nuovo e importante appuntamento nazionale. Saranno circa 600 i canottieri in gara nel Meeting Nazionale Società e Master per l’area Nord in forza a 52 società in arrivo da tutta la Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Toscana e Veneto. Capofila delle società liguri organizzanti, in collaborazione con FIC Liguria, è l’Elpis Genova insieme a Rowing Club Genovese, Canottieri Sampierdarenesi, Sportiva Murcarolo, Canottieri Voltri, Dario Schenone Foce e Club Sportivo Urania. Sfide sui 2000 metri per le categorie Ragazzi, Junior, Esordienti e Senior, sui 1000 per i Master.

E’ la lombarda Canottieri Gavirate a vantare il maggior numero di vogatori iscritti, 42, seguita dai 40 della Canottieri Armida di Torino, dai 37 della SC Esperia e dai 32 del Rowing Club Genovese. Gavirate primeggia anche per numero di equipaggi, 20, uno in più dei 19 della Canottieri Varese e due in più dei 18 del Rowing Club Genovese

La Liguria partecipa con 11 sodalizi: la Canottieri Argus di Santa Margherita Ligure (12 atleti iscritti), l’Elpis Genova (28), la LNI Sestri Ponente (6), la Mare ssd (2), la Sportiva Murcarolo (14), il Rowing Club Genovese (32), la Canottieri Sampierdarenesi (13), la Canottieri Santo Stefano al Mare (3), lo Speranza Pra’ (14), la Velocior Spezia (6) e la Canottieri Voltri (4).

“Siamo davvero contenti di poter ospitare questa regata, molto impegnativa sotto il profilo organizzativo ma significativa per dimostrare che la Liguria è all’altezza di grandi eventi grazie alla rinnovata sinergia tra le società remiere con il coordinamento del Comitato – afferma Carola Maccà, dal marzo 2021 alla guida del Comitato FIC Liguria – Ci auguriamo di poter vedere protagonisti molti atleti liguri già in evidenza questa prima fase della stagione nel corso delle regate di fondo”.

FIC Liguria