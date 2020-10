Tornano i gabbiani nella biblioteca comunale di Alassio

Negli ultimi dieci giorni nella biblioteca comunale di Alassio sono stati effettuati quattro recuperi di gabbiani reali dai volontari della Protezione Animali

Non si sa perché ma i gabbiani reali di Alassio amano zampettare sul tetto della biblioteca comunale di Alassio; ma ogni tanto qualcuno cade nell’apertura del vano dell’ascensore ed i volontari della Protezione Animali vengono chiamati a recuperarlo con l’aiuto della ditta che fa manutenzione all’ascensore.

I casi si sono però improvvisamente intensificati e negli ultimi dieci giorni i volontari dell’Enpa, sempre più stanchi per i tanti recuperi effettuati (in assenza di un servizio pubblico o privato convenzionato di soccorso della fauna selvatica, più volte richiesto alla Regione Liguria, come avviene già in molte altre regioni), sono accorsi quattro volte a trarre in salvo sette malconci gabbiani; l’associazione ha quindi chiesto al comune di provvedere a chiudere l’apertura con una rete e ieri, in tempo record, il lavoro è stato effettuato.

L’Enpa (ed i gabbiani di Alassio) ringraziano quindi vivamente il comune e la direzione della biblioteca per la sensibilità e la sollecitudine dimostrata.