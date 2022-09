Torna “Silver Economy Forum” a Genova. 14, 15 e 16 settembre nella splendida cornice Palazzo del Principe.

Torna “Silver Economy Forum” 4a edizione

Il primo evento in Italia dedicato all’economia che ruota intorno al mondo degli over 50

A Palazzo del Principe, tre giorni di incontri con le maggiori personalità del settore, conferenze e workshop che affrontano quest’anno la “Longevity Revolution” e il suo impatto in tutti i settori coinvolti

Torna a Genova il 14, 15 e 16 settembre nella splendida cornice Palazzo del Principe, in presenza e on-line, l’evento di riferimento in Italia per il settore della Silver Economy: un contenitore specializzato all’interno del quale sono in dialogo Istituzioni, Imprese, Professionisti, Accademici e Associazioni rivolti al target over 50.

Attraverso convegni, workshop, approfondimenti e spazi espositivi B2B, l’evento esplora tutte i temi e le attività collegate allo sviluppo di questo business.

Il Forum, organizzato da Ameri Communications, Socio Fondatore e partner del Silver Economy Network, è impegnato a valorizzare e far emergere la filiera di eccellenze della Silver Economy italiana, con patrocinio e la partecipazione di importanti Partner sul territorio, tra i quali Regione Liguria, Comune di Genova, Associazione Genova Smart City, Camera di Commercio, Università degli Studi di Genova, Confindustria Genova, con il supporto di Confcommercio, Confcommercio Salute, Liguria International – Gruppo Filse e di importanti Aziende, Associazioni e Ordini Professionali.

Il tema di quest’anno sarà “Longevity Revolution”: il nuovo trend rappresentato da una società completamente differente rispetto al passato e composta da cittadini sempre più longevi, una vera e propria rivoluzione demografica, che interessa tutti i settori dell’economia.

Il Forum propone un ricco programma di incontri, convegni e workshop con i protagonisti del settore, per comprendere i cambiamenti e tracciare una roadmap sull’effetto delle trasformazioni demografiche in atto, con l’obiettivo di intercettare le future necessità del target.

“La Silver Economy, con tutte le attività ad essa collegate, costituisce per Genova una delle più importanti possibilità di sviluppo economico – dichiara il Sindaco di Genova -. Se fino a qualche anno fa molti vedevano la Ageing Society come un problema, oggi finalmente la transizione demografica è considerata un’opportunità e una risorsa: non solo per il contributo essenziale che gli over 65 danno ogni giorno alle nostre comunità in termini di conoscenze, crescita culturale e aiuto concreto alle famiglie di appartenenza, ma anche per l’impatto che la Silver Economy produce sul PIL del nostro paese. Ringrazio il Silver Economy Forum per la riconoscibilità data a questo pilastro di economia orizzontale che attraversa filiere di business quali turismo, alta tecnologia, crociere e commercio: settori in cui la nostra città primeggia, potendo offrire alle persone anziane un’altissima qualità di vita e servizi, su salute, benessere e turismo, con pochi uguali in Italia”.

“Siamo di fronte a una società che sta cambiando in maniera profonda, caratterizzata da una longevità sempre più diffusa e da un numero crescente di persone che invecchiano attive e in salute – spiega il Presidente e Assessore alla Sanità della Regione Liguria – Il Silver economy forum è una straordinaria occasione per riflettere, comprendere e programmare, nella consapevolezza di quanto l’allungamento della vita media, e della sua qualità, sia uno dei fattori chiave del prossimo futuro, sia dal punto di vista sociale che da quello economico. La Liguria, poi, ha dalla sua diverse carte da giocare per essere protagonista in questo campo, potendo offrire un mix unico di clima mite, qualità della vita, servizi, e sanità di alto livello. I temi che verranno affrontati durante il forum toccano una serie di punti chiave che sono al centro della nostra azione amministrativa: dalle città del futuro, sempre più accessibili e attente ai bisogni dei cittadini, passando per il PNRR, nell’ambito del quale Regione Liguria ha avviato il suo progetto bandiera proprio puntando sul nuovo Ospedale degli Erzelli, fino al turismo, uno dei fattori di crescita più rilevanti per il sistema Liguria”.

“La Silver Economy è uno dei temi-chiave del prossimo futuro, basti pensare che il rapporto realizzato dalla Oxford Economics e Technopolis Group, evidenzia che entro il 2025 solo in Europa arriverà a valere 5,7 trilioni di euro, pari a un terzo del PIL dell’Unione – dichiara l’assessore comunale allo Sviluppo Economico -. In questo contesto continentale la Liguria è la regione più longeva d’Italia, con il 28,5% degli anziani; solo a Genova gli over 65 sono oltre 242 mila, il 28,4% della popolazione residente. Nel 2021 la nostra Amministrazione ha sottoscritto un protocollo di intesa “Silver District” con Regione Liguria, Camera di Commercio e Università di Genova per agevolare la nascita di idee innovative per prodotti e servizi legati alla Silver Economy ed implementare questo settore di fondamentale importanza per sostenere l’attrattività della nostra città, intesa sia come capacità di attrarre investimenti a sostegno di progetti di sviluppo economico, socio-sanitario e culturale e per sviluppare il mercato del lavoro e delle nuove professioni”.

“Con questa quarta edizione del Silver Economy Forum, siamo felici di tornare in presenza per raccontare, attraverso la voce dei suoi protagonisti, un settore così importante e con impatti così significativi sulla nostra vita sociale e l’economia del territorio – racconta Daniela Boccadoro Ameri, Presidente del Silver Economy Forum – La ‘Longevity Revolution’ è una sfida, per creare modelli che saranno presi a riferimento, con particolare attenzione a soluzioni legate alla prossimità, come già avviene nelle città della nostra regione. Oltre agli incontri e alle tavole rotonde di approfondimento, quest’anno abbiamo deciso di ampliare le attività, arricchendo la formula tradizionale del Forum e proponendo anche seminari su temi specifici dedicati ai professionisti. Ringraziamo Istituzioni, Ospiti, Relatori, Partner e Aziende che hanno aderito con entusiasmo e che ci sostengono”.

I TEMI DEL SILVER ECONOMY FORUM – 4a EDIZIONE “LONGEVITY REVOLUTION”

La Smart City ovvero la città del futuro – facili accessibili, tecnologiche e belle.

Nel primo giorno del Forum, dopo i saluti istituzionali, si parlerà dell’importanza delle smart city Città attente alla salute e i bisogni dei propri cittadini, capaci di generare valore economico, spendibile a livello internazionale come leva di promozione del territorio: “Healthy and Economic Cities”.

L’uomo al centro dei nuovi progetti di urbanistica silver friendly: città dei 15 minuti, condivisione di spazi cittadini accessibili, sostenibili e a misura d’uomo, ‘rethink cities’. Ma anche di proposte da parte dei principali referenti dei sindaci di Parigi, Barcellona e Milano veri e propri City Managers per innovazione, sostenibilità, inclusione delle città accessibili e attrattive dove è facile vivere in ottica age-friendly: “Multi-aging & Urban Cities: best practices e nuove proposte per la New European Bauhaus”.

E ancora, di come rimettere al centro la persona e il suo benessere – città e luoghi di cura vivibili e belli: “It’s all about wellbeing” dove il Sindaco di Genova converserà con il Presidente di Eataly Oscar Farinetti, l’Architetto e Senatore Renzo Piano e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Un ragionamento a tutto tondo sui nuovi luoghi di benessere intesa come cura del corpo e dell’anima anche attraverso il cibo e la bellezza.

All’interno del programma, anche un Panel sul tema curato da Confcommercio e Confcommercio salute che affronterà il tema legati alla salute, al ricambio generazionale e al passaggio di saperi e di conoscenze.

Anaste sarà presente con una giornata intera di approfondimenti e un ECM sul ruolo delle strutture per anziani nell’epoca Covid. I profili di responsabilità alla luce della legge Gelli.

Sanità, Tecnologia e Servizi

Tra gli argomenti di attualità al centro degli approfondimenti, anche il PNRR e il nuovo Piano Sanitario Nazionale, a cui è dedicata una tavola rotonda all’interno della quale si parlerà anche delle misure per fronteggiare una nuova possibile emergenza sanitaria in autunno e del progetto del nuovo ospedale degli Erzelli: “The Digital Revolution: nuovo piano sanitario, PNRR e misure di emergenza per l’autunno”.

Un tema, quello di Salute e Benessere over 50, che è affrontato anche in altre sessioni del Forum: nuovi orizzonti della medicina preventiva, ma anche come garantire un invecchiamento sereno nella propria casa e nella propria comunità – il cosiddetto Aging in Place -, con l’obiettivo di ridistribuire gli investimenti alleggerendo il carico sull’assistenza istituzionale, offrendo allo stesso tempo un’assistenza domiciliare mirata e supportata dalle innovazioni nell’ambito dell’E-health e delle Smart Houses. Senza tralasciare poi l’importanza di sviluppare le residenzialità nelle strutture assistite, sempre più inclusive e sicure grazie anche all’applicazione delle nuove tecnologie. Nel programma anche un Panel di presentazione start up innovative nel campo delle life science & active aging: “E-Silver: the new era of the Silver Economy”

Non manca poi una sessione dedicata agli aspetti più economici legati alla longevità: “Grounding the Silver Economy: la quarta economia del mondo”, per parlare di come l’aumento della prospettiva di vita ha influenzato l’economia e come reagisce il mercato nazionale e internazionale, con approfondimenti su consumi, real estate, spese sanitarie, mobilità e nuovi fondi di investimento.

Turismo Silver

Il forum si concluderà venerdì 16 con un approfondimento sul turismo della terza età: come si è rivoluzionato in questi anni e come le istituzioni possono agevolare i senior, con focus in particolare su turismo sostenibile ed eco turismo, con i nuovi tour operator e le proposte a basso impatto ambientale. I silver sono i più grandi fruitori di turismo destagionalizzato. Un turismo in costante crescita considerato dal governo prioritario nella prossima programmazione.

SILVER ECONOMY, I NUMERI

Gli over 50 rappresentano oggi il 44.8% della popolazione italiana, pari a circa 32 milioni di persone, di cui oltre la metà donne, un numero che continua a crescere[1].

Si stima inoltre che le persone con almeno 50 anni in UE saranno 222 milioni nel 2025, il 43% della popolazione, con un valore per la Silver Economy europea di 5.7 trilioni di euro: un ruolo vitale all’interno di diversi settori.[2]

Il miglioramento delle condizioni di vita rende l’avanzare dell’età una sfida sempre più affrontabile. Si parla di “ascesa della Silver Demography”, si vive più a lungo e meglio: in Italia poi la speranza di vita è tra le più alte all’interno della UE[3].

In dieci anni le persone che hanno almeno 65 anni sono aumentate di oltre 1,5 milioni. Gli over 80 poi, sono aumentati del 22,7%, fino a raggiungere gli attuali 4,5 milioni pari al 7,6% della popolazione. Attualmente le province liguri di Genova (29,1%) e Savona (29,7%) risultano tra quelle italiane con quota più alta di anziani sul totale della popolazione[4].

In un contesto socioeconomico in rapida evoluzione come quello attuale, che va oltre il trauma legato a pandemia, guerra e inflazione, si delinea uno scenario in cui la protezione dei risparmi rimane molto importante. Risultano fondamentali soluzioni per supportare i Silver nella loro maggiore propensione ad un approccio più fisico rivolto alla vita quotidiana e nel rapporto con i servizi, inclusa la Pubblica Amministrazione.

Tra le preoccupazioni rilevate, significativa al 44% la paura della non autosufficienza[5]; emerge poi l’importanza di soluzioni pensate per la “Città dei 15 minuti”, per consentire la soddisfazione delle necessità quotidiane dei residenti con un breve spostamento o direttamente all’interno delle loro abitazioni: infatti oggi il 62,3% degli anziani ha un’abitazione con figli o fratelli che vivono in prossimità, a poca distanza il 79,6% ha il proprio medico di medicina generale, il 92,7% ha una farmacia di riferimento, il 31,4% un Pronto soccorso o un Ospedale[6].

Lo studio di soluzioni specifiche rivolto al settore Silver si conferma quindi sempre più rilevante e al centro delle proposte legate a stili di vita, prevenzione e sanità, benessere e modelli abitativi. Crescente è inoltre la propensione degli anziani per i consumi di qualità, culturali e di leisure, attraverso una rigorosa selezione dei consumi a vantaggio di quelli che migliorano la qualità della vita[7]. Il Silver Tourism si conferma un settore dall’enorme potenziale: si calcola che il valore nel 2030 sarà di ben 548 miliardi di euro, con una crescita del +169% rispetto al 2010. La capacità di spesa di un silver tourist è calcolata in media sui 3.800 euro all’anno, un valore superiore di circa 1.250 euro rispetto ai turisti compresi nella fascia 35-54 anni[8].

Si tratta nei diversi settori di riferimento di una vera e propria “nuova potenza economica”, con una elevata capacità e propensione alla spesa.

COME PARTECIPARE

L’evento è gratuito e aperto al pubblico: i posti sono limitati, è necessaria la registrazione alle singole sessioni al link

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-4-edizione-del-silver-economy-forum-359312251617 Tutte le informazioni utili per partecipare e maggiori dettagli sono disponibili anche sul sito https://www.silvereconomyforum.it/

CREDITI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La partecipazione al Silver Economy Forum consente di acquisire crediti di aggiornamento professionale, in collaborazione con Ordine dei Giornalisti Liguria, Ordine degli Architetti di Genova, e crediti ECM, in collaborazione con Anaste Associazione Nazionale Strutture Territoriali e per la Terza Età. Per tutte le informazioni utili, è possibile contattare l’Ordine Professionale di riferimento. Per ECM: https://liguria.anaste.com/

SILVER ECONOMY FORUM – 4a edizione “Longevity Revolution

14-15-16 settembre 2022 – Palazzo del Principe, Genova

Ideato e Organizzato da Ameri Communications

Socio fondatore e partner del SEN – Silver Economy Network

Con il Patrocinio di

Comune di Genova, Associazione Genova Smartcity, Regione Liguria, Università di Genova, Liguria Digitale, Confindustria Genova, Camera di Commercio Genova, Ospedale Galliera, Alisa, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Anaste, Federfarma Genova, Ordine degli Architetti PPC di Genova, Global Coalition on Aging, Sigot,

Associazione Italiana Ospedalità Privata, UNEBA, Fondazione onda, ARIS, Ordine dei Giornalisti, High Lantern Group, Integratori & Salute, Commissione Europea

Con il supporto di

Confcommercio Genova, Confcommercio Salute Liguria International – Gruppo Filse

Sponsor Gold

Villa Montallegro, AIL, Bayer, BPER Banca, Casa della Salute, GVM, Quadrivio Group, Teiacare, Umana

Sponsor Silver

Dedalus, Emporia, ETT, Generali, Gigaset, Shiruq, UAF, Urmet ATE

Sponsor Bronze

ComfTech, CompuGroup Medical, Domitys, Eosliber, Teseo, Korian, Primo CareDent, Serenity, Sicura Care,

Ultraspecialisti

Media Partner ufficiale AltraEta.it Media Partner

Il Secolo XIX, La Repubblica, Liguria Business Journal, Sanità 24 – Il Sole 24 ore, Telenord

Partner

Silver Eco International Festival, Exposanità, AAL Programme, InnovUp

Sponsor Tecnici

Grondona

https://www.silvereconomyforum.it