Sospensione del transito sulla s.p.370 litoranea delle Cinque terre, IN DATA 14 E 15 SETTEMBRE, CON ORARIO 9.00 – 13.00, L’ISTITUZIONE DI CANTIERE STRADALE CON REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI PREVISTE SOSPENSIONI LIMITATE E TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE PER N. 4 VOLTE, IN CIASCUNA DELLE DUE GIORNATE LAVORATIVE, PER UN TEMPO STIMATO DI CIRCA 15 MINUTI PER OGNI CHIUSURA

Si informa che, vista la necessità della società ICG Iozzino Costruzioni Generali Srl di eseguire per conto dell’Ente, le verifiche a strappo dei supporti destinati alla nuova illuminazione della galleria Biassa, lungo la Strada Provinciale n. SP370 “Litoranea delle Cinque Terre”, nel territorio del comune della Spezia, di istituire, per la realizzazione di tale intervento in due giornate lavorative, un senso unico alternato per circa 4 ore con brevi temporanee sospensioni della circolazione al momento dell’esecuzione delle prove.

Detto intervento è indispensabile e propedeutico alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione L’intervento avrà luogo in data 14 e 15 settembre, con orario 9.00 – 13.00, mediante istituzione di senso unico alternato con brevi sospensioni della circolazione di durata di circa 10/15 minuti ciascuna e per 4 volte, in ciascuna delle due giornate lavorative indicate.

A regolamentazione del traffico sarà posto un apposito impianto semaforico che potrà essere integrato dalla presenza di movieri. In corrispondenza del cantiere di lavoro, la ditta esecutrice provvederà ad installare la segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada e gli opportuni cartelli di preavviso di regolazione del traffico veicolare.

Dovrà sempre essere garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.