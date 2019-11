Chi dixe donna dixe danno.

A Cicagna la compagnia SAD compie 25 anni.

Torna la commedia in lingua genovese al Teatro Comunale di Cicagna domenica 24 novembre 2019 ore 16.00 con una divertente messa in scena della Compagnia SAD, da sempre diretta dal commediografo Bruno Peytrignet, con il testo di Joseph Tell, Chi dixe donna dixe danno, diretto da Giuseppe Deltrenta.

Aldo Gianchetti, un giovane senz’arte né parte, per non perdere il generoso assegno che gli passa il nonno, è costretto, obtorto collo, a chiedere in isposa una ragazza…

Ma Bice, la ragazza impostagli dal nonno, rifiuta la proposta di matrimonio, in quanto già promessa a Carlo.

Aldo, felicissimo e libero, può riprendere la sua allegra vita d’impenitente scapolo; e poiché siamo in estate, lo vediamo sfarfalleggiare sulle più note spiagge italiche.

Ma il caso vuole che, ovunque egli si rechi, s’imbatta in Bice ed il suo fidanzato, il quale, di carattere ombroso e alquanto geloso, si convince che Aldo, deluso dal rifiuto di Bice, stia seguendo ostinatamente la ragazza per dimostrarle quanto grande sia il suo amore per lei.

E quando, a Lavagna, Carlo, ancora una volta nota la fastidiosa presenza di Aldo, perde la pazienza e impone ad Aldo di togliersi dai piedi, se non vuole incorrere in una severa punizione.

Ma questi per ragioni sue – un flirt con una bella signora del posto – non vuole assolutamente andarsene. Ed allora ?

Ancora una volta la compagnia SAD propone una originale e briosa commedia che sa far divertire il pubblico con risate assicurate.

La Compagnia SAD dal lontano 1994, anno di fondazione dal commediografo Bruno Peytrignet, festeggia quest’anno le sue nozze d’argento con le scene.

Un gruppo sempre alla ricerca di giovani che possano proseguire con passione l’attività legata al dialetto; attualmente la formazione è di circa 15 attori, partecipando alle più importanti Rassegne di Teatro Dialettale Genovese, sempre un notevole successo di pubblico e moltissimi riconoscimenti per gli allestimenti e per gli attori del gruppo.

Con Roberto Garbarini, Maria Elisa Tartaro, Fabio Peytrignet, Andrea Di Pietro, Carlo Villa, Vincenzo Leoni, Claudio Curreri