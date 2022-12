Torna la cassetta dei mugugni in piazza del Comune a Recco.

In occasione dell’antico e suggestivo rito del Confeugo, sabato 17 dicembre 2022 alle ore 16 in piazza Nicoloso, verranno letti i “mugugni” dei cittadini recchesi al sindaco Carlo Gandolfo. Fino a quel giorno richieste, segnalazioni e, naturalmente, lamentele potranno essere indirizzate all’amministrazione comunale utilizzando l’apposita cassetta dei mugugni, fatta sistemare negli uffici della Pro Loco, in Sala Polivalente.

«Anche quest’anno i cittadini potranno mettere nero su bianco i loro mugugni. Poi imbucarli nella speciale cassetta delle lettere. – Spiega il sindaco Gandolfo – alle lamentele risponderò rigorosamente in genovese. Mi aspetto critiche e suggerimenti sui tanti temi a cui stiamo lavorando».

Anche i piccoli cittadini di Recco possono andare in via Ippolito d’Aste per spedire le richieste dei doni per il Natale. Si deve imbucare le letterine nella cassetta dedicata a loro e aspettare il 23 dicembre. Quando Babbo Natale, che arriverà dalla Lapponia per ritirare personalmente le lettere a lui indirizzate, incontrerà i bambini e esaudirà le loro richieste. ABov