Moconesi, bimba di 3 anni in elicottero al Gaslini: ricoverata in Rianimazione

“La bambina di 3 anni arrivata ieri pomeriggio all’Istituto G. Gaslini di Genova da Moconesi, a causa di un trauma toracico addominale è attualmente stabile. La piccola permane ricoverata nel reparto di Rianimazione. Non necessita di supporti vitali, ma è in osservazione per una grave lacerazione epatica, che non dovrebbe richiedere trattamento chirurgico ma solo, auspicabilmente, conservativo”.

Lo hanno comunicato stamane i responsabili dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova Quarto.

La bimba sarebbe caduta da sola o sarebbe stata investita dall’auto dal padre mentre stava facendo retromarcia per posteggiare. Poi è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Gaslini di Genova con l’elicottero dei Vigili del Fuoco.

L’intervento del 118 è avvenuto intorno a mezzogiorno di ieri a Moconesi, in località Chiose.

Sulla dinamica dei fatti sono in corso accertamenti.