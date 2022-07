Torna “Il Tenco Ascolta 2022”. In arrivo quattro nuovi appuntamenti a partire da domani tra Piombino e Laigueglia.

Torna “Il Tenco Ascolta 2022”, le date.

26 e 27 luglio – Piombino (Li)

28 e 29 luglio – Laigueglia (SV)

All’interno della Rassegna “Queste Piazze Davanti al Mare”

MARTEDÌ 26 LUGLIO

Musica da Ripostiglio, Alessandro Fiori, Tutti Fenomeni

Eileen Rose

Special Guest

PAOLA TURCI

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO

Djelem Do Mar, Marta Ferradini

James Maddock e Brian Mitchell

Special Guest

DANIELE SILVESTRI

GIOVEDI’ 28 LUGLIO

Enea, Matteo Faustini

Special Guest

RON

VENERDI’ 29 LUGLIO

Porfirio Rubirosa, Valerienne, I Vintage Violence

Special Guest

DANIELE SILVESTRI

La manifestazione ideata dal Club Tenco che dà spazio agli emergenti di qualità

Torna da domani il Tenco Ascolta e lo fa con ben quattro appuntamenti consecutivi. Il Tenco Ascolta è il format ideato dal Club Tenco che si sviluppa in una serie di live in giro per l’Italia, durante i quali il Club invita ad esibirsi dal vivo i cantautori ritenuti più interessanti tra le centinaia che ogni anno spediscono il proprio materiale al Club.

E sarà martedì 26 e mercoledì 27 luglio a Piazzale D’alaggio (Porticciolo Di Marina) all’interno del Festival 20Eventi a Piombino (Li) mentre giovedì 28 e venerdì 29 luglio sarà ospite della XIV edizione della Rassegna “Queste piazze davanti al mare” alla Terrazza Giuseppe Giuliano di Laigueglia (Sv).

Undici tra band e artisti emergenti che saliranno sul palco in 4 giorni.

PIOMBINO

Martedì 26 e mercoledì 27 luglio. Per le tappe toscane si esibiranno: Musica da Ripostiglio, Alessandro Fiori e Tutti Fenomeni (il 26 luglio); Djelem Do Mar e Marta Ferradini il 27 luglio.

Inoltre, spazio alla musica internazionale con il cantautore inglese di Leicester, trapiantato a New York James Maddock (mercoledì) e la cantautrice di Boston pupilla dello scrittore Nick Hornby, Eileen Rose (martedì).

Special guest sul palco del Tenco Ascolta saranno: Paola Turci il 26 luglio e Daniele Silvestri (già Targa Tenco Miglior canzone nel 1995 con “Le cose in comune” e nel 2019 con “Argentovivo” e Targa miglior album nel 2002 con “Unò-dué”) il giorno successivo.

Conducono le due serate i giornalisti e speaker Sara Chiarei (RadioStop) e Duccio Pasqua (Radio1 Rai). Le due serate sono organizzate in collaborazione con il Comune di Piombino, la Pro Loco Piombino e Pomodori Music.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria, posti a sedere non numerati. Inizio spettacolo ore 21.30. Info e prenotazioni su www.eventipiombino.it.

LAIGUEGLIA

Giovedì 28 e venerdì 29 luglio, il format del Club Tenco si sposterà in Liguria, ospite della rassegna “Queste piazze di fronte al mare”. Protagonisti della prima serata saranno Enea e Matteo Faustini, mentre i Porfirio Rubirosa, Valerienne e I Vintage Violence della seconda.

Giovedì ospite d’onore sarà Ron, che sta festeggiando con un tour per l’Italia i 50 anni di carriera, a chiudere la serata con i suoi maggiori successi, mentre il giorno successivo sarà, nuovamente, Daniele Silvestri.

A condurre le serate (inizio ore 21.15), ad ingresso gratuito, sarà lo storico presentatore del Premio Tenco, Antonio Silva.

Il Tenco Ascolta a Laigueglia è organizzato in collaborazione con il comune di Laigueglia e il con patrocinio della Regione Liguria e della provincia di Savona.

Il Tenco Ascolta è un’occasione per incontrare la musica di qualità di domani, da sempre compito del Club Tenco. Non è un contest e quindi non ci sono vincitori ma una opportunità per emergenti, alcuni dei quali, visti all’opera sono invitati al Premio Tenco (la Rassegna della canzone d’autore di Sanremo) o in altre iniziative del Club. Il format è nato nel 2008 con due serate a Provvidenti, in provincia di Campobasso e si è poi via via esteso in tutta Italia.

La Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco) è organizzata dal Club Tenco e si svolgerà, quest’anno, dal 20 al 22 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.

https://www.clubtenco.it