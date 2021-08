Torna il cinema ai Parchi di Nervi, la rassegna cinematografica che riparte da martedì 10 agosto in arena estiva.

Cinema estivo ai parchi di Nervi a partire da martedì 10 agosto.

Parte dalla prossima settimana e proseguirà sino al 18 settembre, un ricco cartellone che ogni giorno propone un film diverso, scelto fra i migliori titoli della scorsa stagione e le anteprime della prossima.

La rassegna era tornata lo scorso anno, dopo una prolungata assenza, e aveva fatto registrare un grande successo di pubblico.

Il Comune di Genova ha dunque deciso di riproporre la manifestazione che anche quest’anno si colloca a qualche giorno di distanza dal Nervi Music Ballet Festival.

«I parchi di Nervi sono la cornice ideale per offrire ai cittadini questi appuntamenti serali con il grande cinema – commenta l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso –.

È un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto riprendere nel 2020 dopo anni di assenza e che riproponiamo anche quest’anno, visto il favore riscontrato.

Come Comune abbiamo promosso anche il cinema all’aperto in Villa Gruber perché siamo convinti che siano iniziative in grado di offrire ai cittadini un momento gradito di cultura e di svago».

La rassegna è presentata da Circuito e prodotta da Alesbet con Centro Culturale Carignano in collaborazione con Sas Liguria, Comune di Genova – Assessorato alla Cultura e Fondazione Teatro Carlo Felice.

Il programma propone i principali film usciti negli ultimi mesi e comprende generi diversi.

Si apre il 10 agosto con il film spy thriller firmato Marvel Studios Black Widow.

Ma non mancheranno anteprime Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (14 e 15 agosto) con Paola Cortelllesi e Antonio Albanese;

o film d’autore come Minari di Lee Isaac Chung premiato agli Oscar (11 agosto),

film cult amati da tutte le generazioni come Frankenstein Junior di Mel Brooks (12 agosto),

e poi titoli dedicati alle famiglie come Crudelia e Jungle Cruise della Disney (18 e 24 agosto).

Tra gli altri titoli, da citare “The father-Nulla è come sembra” premio Oscar al protagonista Anthony Hopkins (13 agosto),

“Il cattivo poeta” con Castellitto (16 agosto), “Estate 85” del francese Ozon (19 agosto),

“Rifkin’s Festival” di Woody Allen (20 agosto), “Un altro giro” premio Oscar come miglior film internazionale (21 agosto).

La seconda parte del programma sarà comunicata a fine agosto.

L’accesso al “Cinema nei Parchi” sarà possibile da via Eros da Ros (adiacente alla stazione ferroviaria) o da via Capolungo (GAM – Galleria d’Arte Moderna).

Biglietti:

€ 8 intero, € 7 ridotto (bambini fino a 12 anni e possessori tessera Acec).

Sono validi gli abbonamenti di Circuito Cinema Top e Under 29.

I biglietti possono essere acquistati all’ingresso, a partire da mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo, al cinema Sivori.

(salita S. Caterina 12 – Tel. 010/5532054), presso il Totem nel cortile Minore di Palazzo Ducale oppure on line, sul sito

SPONSOR

Official sponsor: Esselunga

Sponsor: Banca Carige – Fondazione Capellino – Almo Nature, UnipolSai Assicurazioni, Bricoman

Partner ambientale: AMIU

Sponsor tecnici: Easyscooter – Ecolegna

Con il sostegno di: Europa Cinemas, Fice Federazione Italiana Cinema d’Essai

Ecco il programma di agosto, prima parte, inizio h 21.00:

Martedì 10 agosto – Black Widow, di Cate Shortland con Scarlett Johansson, Florence Pugh

Mercoledì 11 agosto – Minari di Lee Isaac Chung con Steven Yeun, Ye-ri Han

Giovedì 12 agosto – Frankenstein Junior di Mel Brookscon Gene Wilder, Peter Boyle

Venerdì 13 agosto – The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller con Anthony Hopkin

Sabato 14 e Domenica 15 agosto – Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto

di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese (ANTEPRIMA)

Lunedì 16 agosto – Il cattivo poeta di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto, Francesco Patané

Martedì 17 agosto – Nomadland di Chloé Zhao con Frances McDormand, David Strathairn

Mercoledì 18 agosto – Crudelia di Craig Gillespie con Emma Stone, Emma Thompson

Giovedì 19 agosto – Estate ’85 di François Ozon con Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Valeria Bruni Tedeschi

Venerdì 20 agosto – Rifkin’s Festival di Woody Allen con Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel

Sabato 21 agosto – Un altro giro di Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen

Domenica 22 agosto – Una donna promettente di Emerald Fennell con Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox

Lunedì 23 agosto – Lezioni di Persiano di Vadim Perelman con Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger

Martedì 24 agosto – Jungle Cruise di Jaume Collet-Serra con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez

Mercoledì 25 agosto – Old di M.Night Shyamalan con Thomasin McKenzie, Alex Wolff, Eliza Scanlen

Giovedì 26 agosto – La felicità degli altri di Daniel Cohen con Vincent Cassel, Bérénice Bejo, François Damiens