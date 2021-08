Torna il campo estivo parrocchiale ad Alassio promosso dalla Parrocchia Sant’Ambrogio. Incontro con i bambini e montagna.

Torna il campo estivo parrocchiale ad Alassio

Campo estivo Parrocchiale: la confraternita di Santa Caterina si racconta ai bambini

Dopo più di un anno di pandemia i bambini e ragazzi si riappropriano del valore educativo dello stare insieme e della condivisione grazie al Campo estivo promosso dalla Parrocchia Sant’Ambrogio

Continua, con l’incontro con i bambini e i ragazzi dell’Estate Ragazzi della Parrocchia di S. Ambrogio:

il progetto di comunicazione dei confratelli e delle consorelle della “Città del Muretto” finalizzato alla promozione dei principi e dei riti della fraternità.

I devoti della Santa d’Alessandria d’Egitto sottolineano:

​“Lo scopo è mettere in evidenza, in modo semplice e diretto, l’attualità della presenza della Confraternita sul territorio in un tempo di egemonia dei social network nella vita degli adolescenti.”

​L’esperienza pedagogica si ispira ai principi dei valori educativi del patrimonio culturale della comunità per l’educazione e la formazione della persona.

Iniziativa coordinata dal vice priore Ezio Manzone e dalla responsabile del progetto “R-ESTATE meglio essere in due che uno solo, Rosanna Iebole

​Valori guida che hanno contraddistinto lo​ spirito della proposta pastorale della Parrocchia S. Ambrogio ESTATE2mila21 che ha scelto, per lasciarsi alle spalle la pandemia, il motto: “R ieccoci –(R)Estate”.

Fabio Macheda, Assessore alla Politiche Scolastiche e alle Politiche Giovanili del Comune di Alassio spiega:

“Sono le premesse che ci hanno spinto a patrocinare l’iniziativa, unita alla forte domanda di sostegno estivo alle famiglie.

Iniziativa che il Comune da solo non era in grado di soddisfare.

Sia il progetto del Campo Sole comunale, sia quello della Parrocchia di Sant’Ambrogio, sono stati infatti presi d’assalto dalle famiglie.

Chiuse le scuole infatti, trovano in queste iniziative un servizio fondamentale per la gestione famigliare.

E poi per la formazione dei giovani riuscire a far passare un messaggio di unione, senza compromettere la stessa sicurezza.

Questo in un momento in cui si predica la distanza come valore di sicurezza”.

​Da queste premesse nasce un percorso didattico incentrato sugli oggetti di fede e i riti che rimandano al passato:

dal 1092, anno di fondazione della confraternita, ai giorni nostri.

​Un progetto formativo iniziato con la proiezione della storia a fumetti:

realizzata dal professor Umberto Padovani e dal grafico Vincenzo Vinotti, su testi del professor Giovanni Puerari.

Una storia proseguita poi con l’esperienza di fede dei cristezzanti e dei riti legati al culto dei portatori di crocifissi.

​Al termine dell’incontro, aiutati dai confratelli e dalle consorelle, sono stati tanti i bambini e i ragazzi che hanno voluto sperimentare la testimonianza di fede dei stristezzanti.

​Il campo è promosso dalla Parrocchia S. Ambrogio e dall’Ass.ne Mornese – Liguria Ponente ODV.

Proseguirà dal 23 al 30 agosto in montagna, a Ollomont in Valle d’Aosta.

Sarà per i bambini e ragazzi a partire dalla III classe della scuola primaria.