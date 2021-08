Ad Alassio tornano i Saldinbanco, ed è subito Fiesta!, il 17 agosto tornano i saldi più glamour ispirati a Raffaella e al mood ’70

Ad Alassio tornano i Saldinbanco, ed è subito Fiesta!, e spunta la “Carrambata”: la Raffaella nazionale tenne un concerto ad Alassio nel febbraio del 1977, ospite dell’Hotel Spiaggia.

La data è confermata: il 17 agosto 2021, vicino ma non troppo al Ferragosto, dalle sedici alle ventiquattro! “E’ l’appuntamento con i Saldinbanco – conferma Loredana Polli presidente del Consorzio un Mare di Shopping – la nostra fiera estiva quella dei commercianti alassini, che continua ad offrire imperdibili affari a clienti i turisti.

E’ la vera vetrina delle occasioni in versione glamour che in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, ogni anno riesce a coinvolgere oltre cento boutique che trasferiscono la loro merce e i loro brand in viale Guglielmo Marconi e corso Dante Alighieri, chiuse al traffico per l’occasione.

“Un impegno davvero notevole – sottolinea Fabio Macheda, Assessore al Commercio del Comune di Alassio – per i commercianti che trasferiscono le rispettive attività all’ombra di gazebo allestiti sulla strada, ma anche per la Polizia Municipale che nelle ore antecedenti ha il compito di gestire la chiusura al traffico e al parcheggio di una importante arteria della città.

Uno sforzo che viene ripagato dal successo che registra l’evento, dal coinvolgimento di tutti gli esercizi commerciali, anche di quelli meno centrali che per l’occasione possono avere i riflettori sulla propria offerta”.

Ogni edizione ha un tema guida e quest’anno il Consorzio un Mare di Shopping ha deciso di omaggiare l’indimenticabile Raffaella Carrà: “Non solo una dedica a questa grande artista – spiegano dal Consorzio – ma soprattutto un ricordo che la lega alla nostra città! ”

Può infatti Alassio non aver ospitato la famosa artista? Di qui la ricerca negli archivi di fotografi e testimoni dell’epoca della Dolce Vita alassina

“Ed ecco che spunta l’anello di congiunzione tra la città e la artista – spiega Franco Polli, artefice della scoperta – nel febbraio del 1977 infatti, venne realizzato un concerto della nostra Raffaella in un insolita sede…

Fu utilizzato infatti un grande spazio nel centro della città delle palme, un locale usato abitualmente come Garage, cosa peraltro molto all’avanguardia per quei tempi! Molti i ricordi che spuntano di chi c’era, tra cui quelle degli storici proprietari dell’hotel Spiaggia la famiglia Bergia che ospitò l’artista dopo il concerto.

Pare quasi di vederla la giovane ma già famosissima Raffaella svegliarsi il giorno dopo godendo del sole che si riflette sul mare del nostro splendido golfo”.​

Nasce così Saldimbanco ’21 edizione Fiesta de sguaines con la colonna sonora delle canzoni di Raffaella Carrà ad accompagnare il percorso, un raffinato bazar a cielo aperto per offrire al pubblico l’opportunità irripetibile di acquistare capi e oggetti firmati a prezzi di realizzo.

Il tutto ovviamente in sicurezza secondo la normativa in tema di emergenza sanitaria e le direttive del protocollo Alassio Safe.​