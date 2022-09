Torna Genova Tattoo Convention, dal 21 al 23 ottobre

Genova – Una tre giorni nel mondo dell’inchiostro su pelle con tatuatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, in un format “puro” e all’avanguardia che, dopo lo stop causa pandemia nel 2020 e nel 2021, torna a Genova. Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre torna all’Rds Stadium di Sampierdarena (lungomare Canepa 155) Genova Tattoo Convention, quindicesima edizione della rassegna dedicata alla cultura dell’inchiostro su pelle con oltre 130 tatuatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

«Dopo tre anni possiamo finalmente tornare al nostro format completo – spiega Riccardo Piaggio dello studio Dreams Maker e uno degli organizzatori della manifestazione – con una quindicesima edizione che non è una semplice parata di tatuaggi, ma un’occasione per documentarsi su stili, filosofia, tendenze e storia di quest’arte antica, che ormai è sempre più parte integrante della nostra cultura». Una convention pura, che si concentra sul tatuaggio da ogni prospettiva e che coinvolge in prima persona sia i tatuatori, sia il pubblico. Un team di videomaker e autori televisivi rende infatti Genova Tattoo Convention all’avanguardia e interattiva, con contributi video e interviste ai tatuatori presenti trasmesse su maxischermi montati all’Rds Stadium. «Il focus principale è sulle opere dei partecipanti in gara – aggiunge Piaggio – che si sfidano in differenti categorie. A eccezione di quella “Best Artist”, i tatuaggi devono essere eseguiti per almeno l’ottanta percento durante l’evento: questo per dar voce sia all’artista, sia a chi decide di portare sulla propria pelle il tatuaggio». Oltre alle gare di tatuaggi, saranno organizzate anche una serie di attività collaterali i cui dettagli saranno svelati nei prossimi giorni.

Genova Tattoo Convention è aperta venerdì 21 ottobre dalle 14 alle 23, sabato 22 ottobre dalle 12 alle 23 e domenica 23 ottobre dalle 12 alle 21. Il biglietto d’entrata costa 15€ ed è valido per tutti i tre giorni della manifestazione. Ingresso gratuito per le persone con disabilità e per i minori di 15 anni.