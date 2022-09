Teatro Garage, al via corso di scrittura creativa

Genova. Proseguono gli appuntamenti di “QuartierArte – Percorsi spettacolari in Bassa Val Bisagno”, un progetto ideato e realizzato dal Teatro Garage e dall’associazione La Chascona con l’obiettivo di valorizzare il territorio, la storia e la cittadinanza del luogo attraverso attività artistiche e didattico-formative. Il progetto è finanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo in accordo con il Comune di Genova a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città.

Dopo l’apertura con i due concerti jazz andati in scena il 9 e il 10 settembre al Forte di Santa Tecla, gli appuntamenti di QuartierArte continuano con il corso “Racconti di quartiere”, otto incontri gratuiti di scrittura creativa tenuti dalla sceneggiatrice e drammaturga Valeria Banchero. Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledì, dalle ore 16 alle ore 17.15, nella sede del Municipio III Bassa Val Bisagno (Piazza Manzoni 1, Genova) a partire da mercoledì 28 settembre fino al 30 novembre 2022 (28 settembre, 5, 12, 19, 26 ottobre, 2, 9, 30 novembre). Il corso, appena lanciato il progetto QuartierArte, ha ricevuto numerose richieste di partecipazione ed è andato sold out dopo pochi giorni.

“Racconti di quartiere” è dedicato ai cittadini della Bassa Val Bisagno che hanno voglia di mettersi in gioco e raccontare attraverso la scrittura un episodio divertente, gioioso, triste, drammatico della propria vita. Attraverso il corso, si apprenderanno le tecniche di scrittura e verrà stimolata la memoria e la creatività. Gli elaborati prodotti dai partecipanti saranno raccolti in una antologia che sarà pubblicata dall’editore De Ferrari.

Valeria Banchero è laureata alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Genova, si diploma in Drammaturgia alla Scuola Civica D’Arte Drammatica Paolo Grassi, Milano e si qualifica Sceneggiatrice al Corso Rai/Script di Formazione e Perfezionamento per Sceneggiatori (Edizioni Dino Audino). Frequenta Stage condotto da Michael Margotta, attore e regista membro dell’Actors Studio e direttore artistico dell’Actor’s Centre di Roma.

Collabora con il Comune di Genova per Didattica Museale e laboratori per formazione insegnanti e con il Teatro dell’Ortica, Genova quale docente di scrittura drammaturgica e recitazione per i corsi di Operatori Teatrali e Teatro Adulti e Adolescenti. Per il Teatro Garage di Genova cura corsi di scrittura teatrale. Con l’Istituto David Chiassone per i ciechi e gli ipovedenti ONLUS, Genova conduce laboratori teatrali finalizzati al recupero della memoria, raccolta testimonianze, ascolto. Collabora, tra gli altri, con Chance Eventi, Genova per Festival Suq, Teatro Akropolis, Genova, Teatro Albatros, Genova e Librerie Coop.