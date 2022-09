Gli appuntamenti di Ubik a Savona. Riprendono gli incontri autunnali della libreria, ecco il calendario degli eventi di ottobre.

Gli appuntamenti di Ubik a Savona, i dettagli.

In questo mese ci saranno gli incontri con MASSIMO BUBOLA, il famoso musicista che ha scritto due album con De Andrè e che riproporrà alla Ubik le sue celebri canzoni in forma di romanzo.

Inoltre incontri di presentazione dei nuovi romanzi degli scrittori ALESSANDRO PERISSINOTTO e PIERO D’ETTORRE, dello scrittore e giornalista del Tgr Rai della Liguria GIAMPIETRO STOCCO, dello scrittore e sceneggiatore BRUNO VALLEPIANO, presentazione dell’intervista immaginaria a Marilyn fatta dalla giornalista BRUNA MAGI, oltre che del libro di poesie del poeta nonché ex magistrato ed ex Sindaco di Genova ADRIANO SANSA.

lo scrittore RICCARDO GAZZANIGA presenterà in forma di romanzo la storia del criminale nazista Eichmann responsabile della soluzione finale e dell’olocausto;

l’insegnante di Letteratura italiana all’Università di Bologna ROBERTO CARNERO presenterà il suo nuovo saggio su Pasolini a cent’anni dalla nascita;

il celebre campione di motocross VANNI ODDERA proporrà il suo nuovo libro e racconterà la sua missione di portare un po’ di felicità nelle corsie di ospedale di bambini e ragazzi malati o disabili;

lo scrittore LUIGI VALLEBONA presenterà il libro che racconta la triste storia di inquinamento dell’ACNA di Cengio.

Sabato 1 ottobre ore 18:

incontro con il musicista e scrittore MASSIMO BUBOLA e presentazione del romanzo “Sognai talmente forte” (Mondadori)

Introduce RENATA BARBERIS

Quella di Bubola (nome di culto e figura centrale della musica d’autore italiana, poeta, musicista, scrittore, e autore con De André di due famosi album) è una grande operazione letteraria, destinata a lasciare un segno profondo nella storia della cultura contemporanea:

le sue canzoni tornano qui in un’altra forma, quella della prosa d’arte, e rivivono, arricchite di nuove suggestioni, nuove sfaccettature, nuova luce.

Tornano quindi le storie di Teresa dagli occhi secchi di “Rimini”, dei nativi americani che raccontano la strage del Fiume Sand Creek, e poi le storie di Volta la carta, del cielo d’Irlanda, dell’Hotel Supramonte e di tanti altri luoghi e immagini che -attraverso le canzoni- sono entrati nell’immaginario collettivo degli italiani.

Giovedì 6 ottobre ore 18:

incontro con il poeta ed ex Sindaco di Genova ADRIANO SANSA e presentazione del libro “Al di là dell’ombra” (Elliot)

Introduce lo scrittore SILVIO RIOLFO MARENGO

“Mi piace quella foto dove chini leggermente la testa e mi sorridi appoggiata sull’erba chi sa dove avvolta nella gonna profumata e circondata d’aria, i tuoi compagni contenti di servirti da corona ignara tu com’eri di te stessa.

Siete fermi così, salvi nel tempo ma separati da un vetro feroce in cieli inaccessibili per sempre…”

Nuovo toccante libro di poesie per Adriano Sansa, che nella sua vita professionale è stato un noto magistrato, oltre che Sindaco di Genova e Presidente del Tribunale per minorenni di Genova.

Sansa ha anche avuto incarichi in Amnesty International, Terre des hommes e Associazione Gigi Ghirotti.

Mercoledì 12 ottobre ore 18:

incontro con il giornalista e scrittore GIAMPIETRO STOCCO e presentazione del romanzo “Due anni e mezzo via” (Porto Seguro)

Introduce RENATA BARBERIS

Nuovo toccante romanzo per lo scrittore e giornalista Rai3 Liguria Giampietro Stocco. Una madre e un figlio attraversano la parabola di una malattia grave imparando a conoscersi davvero, dopo anni di disillusioni.

Il ricovero in ospedale diventa l’anticamera di un processo in cui ricordi, realtà, delirio e immaginazione si fondono fino a creare due persone nuove, o quasi.

La metamorfosi interiore di due personaggi, che vivono il solito dramma visto da prospettive diverse, si sviluppa in questo romanzo di palpabile sensibilità che colpirà il lettore nelle emozioni più intime.

Giovedì 13 ottobre ore 18:

incontro con il campione di motocross freestyle VANNI ODDERA e presentazione del libro “Si cade anche da fermi. Storia di amore e mototerapia” (Ponte alle Grazie)

Introduce RENATA BARBERIS

Nel 2009 Vanni Oddera, star del Freestyle motocross, è all’apice del successo. La sua motocicletta, passione di una vita, lo fa letteralmente volare: ad acclamare i suoi salti spettacolari, una folla osannante.

Ma è un incontro casuale in un taxi a cambiargli il destino: la missione è ora far sentire a ragazzi malati o disabili quanto è bello il vento in faccia anche quando non c’è.

Rombando lungo i corridoi degli ospedali, entrando con l’allegria dei motori nelle loro case e nelle loro vite, saltando sotto le loro finestre e sui loro letti, portandoli in sella per boschi e prati, sfidando le regole, le convenzioni, le quarantene, Vanni regala a questi bambini assetati di vita l’ebbrezza della libertà, la forza della normalità, il futuro che non avranno e perfino il passato che non hanno avuto.

Venerdì 14 ottobre ore 18:

incontro con lo scrittore, giornalista e sceneggiatore BRUNO VALLEPIANO e presentazione del romanzo “La donna con la pistola. Un caso complicato per Mauro Bignami” (Golem Edizioni)

Introduce RENATA BARBERIS

Nuovo avvincente romanzo noir per Vallepiano.

Mauro Bignami sta attraversando a piedi la piazza deserta di Gariola, e un’anziana signora alla fermata della corriera con sguardo allucinato gli confida di aver ucciso una persona.

Poco tempo dopo, però, la donna viene trovata morta, proprio alla fermata della corriera, apparentemente suicida.

Alcuni particolari, tuttavia, convincono Bignami che si tratti di omicidio e questo scatena il suo spirito indagatore.

Si imbatte così in una vecchia vicenda di malagiustizia, che fa riemergere dal passato sordidi fatti e squallidi personaggi senza alcuna morale.

Sabato 15 ottobre ore 18:

incontro con lo scrittore e insegnante universitario ROBERTO CARNERO e presentazione del libro “Pasolini. Morire per le idee” (Bompiani)

Introduce il Professore PIERGIORGIO BIANCHI

Secondo Carnero (insegnante di Letteratura italiana all’Università di Bologna) le opere di Pier Paolo Pasolini (dalla poesia alla narrativa, dal teatro al cinema, dal giornalismo alla critica letteraria) vanno lette come un tutt’uno, in cui le diverse fasi di un lavoro artistico articolato si intersecano continuamente in un discorso creativo in costante evoluzione.

Roberto Carnero indaga questa “opera totale” e i grandi temi pasoliniani: la giovinezza in Friuli, la vocazione poetica e la scoperta dell’omosessualità; il contrastato rapporto con la religione e con la politica;

la scoperta del sottoproletariato romano negli anni cinquanta; la nostalgia del passato e la fuga verso un impossibile altrove spazio-temporale; la fase apocalittica degli ultimi anni, prima di una morte tragica ancora avvolta nel mistero.

Martedì 18 ottobre ore 18:

incontro con la scrittrice BRUNA MAGI e presentazione del romanzo “Marilyn, l’intervista impossibile” (Bietti)

Introduce JACOPO MARCHISIO

Oriana Fallaci ha inseguito Marilyn Monroe a lungo, ma è rimasta la sua grande intervista mancata.

A parziale risarcimento giunge questa intervista impossibile. Impossibile perché l’intervistata non c’è più da un pezzo (Marilyn morì nel 1962). Impossibile perché inventata.

Di Marilyn è stato detto e scritto tantissimo e oggi, sessant’anni esatti dopo la sua morte, che cos’altro si potrebbe raccontare di nuovo?

Di certo Bruna Magi (giornalista per Libero, ma prima anche per Panorama, Il Giornale, Anna, Grazia, Gioia, Rai3, autrice di diversi libri) conosce bene la diva: per anni ha letto biografie, articoli, cronache del tempo, visto film, documentari, servizi televisivi. E ne ha scritto.

E ora che esce il primo titolo Netflix ‘a luci rosse’ dedicato alla bionda più esplosiva di sempre, “Blonde”, Magi ha sentito sgorgare naturalmente le domande, e anche le risposte. Ecco Marilyn: a te la parola, finalmente.

Giovedì 20 ottobre ore 18:

“Quanto è profondo il mar”

Letture di gruppo sul tema del mare, a cura a cura del gruppo di lettura Leggere in cerchio

Nell’incontro aperto a tutti verrano fatte letture in gruppo sul tema del mare: l’avventura, l’ignoto, la paura, la speranza, la fuga, l’approdo.

Leggere in Cerchio è nato dall’incontro di molti lettori che hanno apprezzato la trasformazione da lettori solitari a lettori sociali, da lettori silenziosi a lettori che ascoltano la parola letta ad alta voce e leggono per gli altri ad alta voce.

Ogni quindici giorni si riuniscono per leggere ad alta voce un testo condiviso, per lasciar parlare il libro, allenare l’ascolto e poi scambiare pensieri ed emozioni. Gli incontri sono aperti a tutti…

Sabato 22 ottobre ore 18:

incontro con gli scrittori ALESSANDRO PERISSINOTTO e PIERO D’ETTORRE e presentazione del romanzo “Cena di classe. Il primo caso dell’avvocato Meroni” (Mondadori)

Introduce lo scrittore ANDREA NOVELLI

Un’indagine difensiva che finirà per coinvolgere tutti i compagni di classe della vittima e dell’imputato, riportando a galla odi, amori e rancori mai sopiti.

L’avvocato Giacomo Meroni è alle prese con un caso complicato. Riccardo Corbini, un grigio ingegnere sulla cinquantina, è appena stato arrestato con un’accusa pesantissima: lo stupro e l’uccisione di una compagna di liceo durante una cena di classe di 34 anni prima.

Corbini è un colpevole al quale garantire un giusto processo o un innocente che deve essere salvato dall’errore giudiziario? Giacomo sa che il compito dell’avvocato non è stabilire la verità; eppure, per lui, scoprirla fa la differenza.

Per questo si impegna in un’indagine difensiva che finirà per coinvolgere tutti i compagni di classe della vittima e dell’imputato, riportando a galla odi, amori e rancori mai sopiti.

Giovedì 27 ottobre ore 18:

incontro con lo scrittore ATHOS ENRILE e presentazione del libro “Suite rock. Il prog tra passato e futuro” (Graphofeel)

Introduce MAURO SELIS

Tutto quello che avreste voluto sapere sul rock progressivo e che non avete mai osato chiedere.

Suite Rock si propone di raccontare la storia di questo particolare e originalissimo genere musicale, che ha avuto enorme visibilità concentrata in un ridottissimo spazio di tempo, ma ha conquistato un ruolo ormai indelebile nella storia del rock in virtù di una proposta basata sull’estrema qualità e la grande libertà espressiva.

Venerdì 28 ottobre ore 18:

incontro con lo scrittore LUIGI VALLEBONA e presentazione del libro “Nero colato. Una storia ai tempi dell’ACNA” (De Ferrari)

Partecipa FRANCO ZUNINO. Introduce RENATA BARBERIS

Hai mai visto Bormida? Ha l’acqua color del sangue raggrumato, perché porta via i rifiuti delle fabbriche di Cengio e sulle sue rive non cresce più un filo d’erba.

Un’acqua più porca e avvelenata, che ti mette freddo nel midollo, specie a vederla di notte sotto la luna.”

Così Beppe Fenoglio, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita, descrisse gli effetti provocati sull’ambiente dall’ACNA di Cengio, l’industria chimica al confine fra Liguria e Piemonte, che con i suoi scarichi ha inquinato per più di 100 anni un’intera valle e ha provocato alle sue maestranze malattie professionali gravissime, fino alla sua definitiva chiusura nel 1999.

Sabato 29 ottobre ore 18:

incontro con lo scrittore RICCARDO GAZZANIGA e presentazione del romanzo “In forma di essere umano” (Rizzoli)

Introduce RENATA BARBERIS

Incontro in collaborazione con l’ISREC Istituto Storico della Resistenza

La storia in prima persona del criminale nazista Eichmann, e dell’agente del Mossad Aharoni che lo ha consegnato alla giustizia.

Argentina, 1960: sono passati quindici anni dalla caduta del nazismo e il criminale Adolf Eichmann, ex tenente delle SS responsabile la soluzione finale scampato al processo di Norimberga, si è rifatto una vita a Buenos Aires sotto falso nome insieme alla moglie e ai figli.

L’agente del Mossad Zvi Aharoni è sulle sue tracce, pronto a tutto pur di consegnarlo alla giustizia israeliana.

Quella che ci viene raccontata in queste pagine dalla viva voce dei suoi due protagonisti, di cui Riccardo Gazzaniga ha magistralmente interpretato pensieri, paure e turbamenti, è una delle vicende di spionaggio più incredibili del Ventesimo secolo: una storia potente e appassionante, che scandaglia gli abissi insondabili dell’animo umano.