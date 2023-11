Torna Fattore Comune venerdì 17 novembre tra Sori e Recco

Gli incontri fra DOP e IGP. Parteciperanno: Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Marche, Abruzzo e Puglia

Torna venerdì 17 novembre 2023, la sesta edizione di “Fattore Comune” incontri fra DOP e IGP, evento dedicato alle eccellenze agroalimentari tutelate dalla Unione Europea.

Ad organizzare la manifestazione il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, che ha ottenuto nel 2015 il marchio comunitario I.G.P, per il prodotto di cui porta il nome.

L’occasione vuole essere presupposto di dialogo e conoscenza tra i produttori e le istituzioni preposte, per esaminare le problematiche inerenti le tutele, presentare i percorsi fatti, illustrare gli obiettivi colti e ipotizzare i piani futuri, l’appeal sul fenomeno del turismo gastronomico, nuove idee per la miglior promozione delle DOP e IGP. Anche quest’anno sono attesi prodotti da tutta Italia che porteranno nuovamente in Liguria le storie delle eccellenze gastronomiche nazionali.

L’evento, come le passate edizioni, è riservato alle Istituzioni preposte, media, stampa, food blogger e personaggi d’opinione con lo scopo di accentuare l’attenzione sull’importanza di questi prodotti certificati – eccellenze agroalimentari protette dall’Unione Europea con i marchi DOP e IGP – che rendono famosi i luoghi da cui prendono origine creando positivi ritorni economici per i loro territori grazie anche al turismo enogastronomico che trainano.

Fattore Comune vede il Patrocinio del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; della Regione Liguria; del Comune di Genova; Citta Metropolitana di Genova; Comuni di Recco, Sori, Camogli e Avegno e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova.

La manifestazione si svolge con la collaborazione dell’Istituto Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Marco Polo di Genova e Camogli.

Si tratta di una manifestazione riservata a media, stampa, food blogger, personaggi d’opinione ed istituzioni.

Fattore Comune sul palco per il 2023 vede

Dalla Puglia: Burrata di Andria I.G.P.

Dall’Abruzzo: Zafferano dell’Aquila D.O.P.

Dalle Marche: Casciotta d’Urbino D.O.P.

Dal Piemonte: Asti D.O.C.G.

Dall’Emilia Romagna: Salumi D.O.P. Piacentini

Dal Piemonte: Crudo di Cuneo D.O.P.

Dalla Liguria: Rossese di Dolceacqua D.O.C. e Focaccia di Recco col formaggio I.G.P.

Assaggia la Liguria

Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure, Enoteca regionale della Liguria e, in anteprima, le Olive taggiasche liguri e la fase di avvicinamento del marchio IGP.

Nelle edizioni passate, oltre al Consorzio della Focaccia di Recco sono stati presenti:

2022: Robiola di Roccaverano DOP – Salumi DOP Piacentini – Peperone di Pontecorvo DOP – Crudo di Cuneo DOP – Brachetto d’Acqui DOCG – Radicchio di Chioggia IGP

2021: Bra duro DOP – Robiola di Roccaverano DOP – Erbaluce di Caluso DOCG – Maccheroncini di Campofilone IGP – Salame d’Oca di Mortara IGP – Salumi DOP Piacentini – Marrone di Castel del Rio IGP.

2019: Gavi D.O.C.G. – Salumi DOP Piacentini – Castelmagno D.O.P. – Riso di Baraggia D.O.P. – Salame d’oca di Mortara I.G.P

2018: Barolo D.O.C.G. – Brà ( e Raschera) D.O.P. e ASCOM Bra – Puzzone di Moena D.O.P (Caseificio sociale di Moena) – Lardo di Colonnata I.G.P. – Funghi di Borgotaro I.G.P. –

2017: Lardo di Arnad DOP – Robiola di Roccaverano DOP – Maccheroncini di Campofilone IGP – Prosciutto di Norcia IGP – Pane di Genzano IGP.

Il programma dell’edizione 2023

Venerdì 17 novembre ore 14,30 al Teatro di Sori con interventi delle Istituzioni Pubbliche e degli organismi preposti.

Attesi quest’anno importanti testimonianze. A seguire “talk show” in cui Consorzi e Amministrazioni pubbliche presenti illustreranno le proprie DOP o IGP, i prodotti, le loro storie e territori guidati da interviste personalizzate.

Presentano

Lucio Bernini per il Consorzio di Recco e Tinto, carismatico conduttore, con Federico Quaranta, del programma cult di Radio Rai Due Decanter e su RAI UNO “Camper” e altre fortunate trasmissioni televisive nazionali.

Interventi e conclusioni

Alla sera a Recco in uno dei ristoranti consorziati, l’atteso momento delle degustazioni.

Grandi banchi d’assaggio con degustazioni dei prodotti DOP IGP. Sarà l’occasione per conoscersi e dialogare, spazio per interviste, riprese video e TV.

Il sabato 18 novembre, per gli ospiti che si saranno fermati in Liguria, viene organizzato un piccolo tour turistico-gastronomico che li porterà alla scoperta della Città di Recco e di altre specialità gastronomiche liguri.

La Focaccia di Recco col Formaggio I.G.P. è un grande valore aggiunto, riconosciuto ai comuni di Recco, Camogli, Sori e Avegno e si può trovare solo nelle attività consorziate: Ristoranti a Recco: Alfredo – Angelo – Da Lino – Da ö Vittorio – Del Ponte – Manuelina. Panifici a Recco: Panificio Moltedo G.B. via Assereto – Panificio Moltedo 1874 via XX Settembre – Tossini via Roma – Tossini via XXV Aprile. Panifici e gastronomia a Recco: Tossini via Assereto – Tossini via Trieste.

Ristoranti a Sori: Edobar – Il Boschetto – Focacceria Tossini. Focaccerie a Camogli: Focacceria Revello dal 1964. Asporto a Sori: Focacceria Tossini.

Pagine FB Focaccia DI Recco – La festa della Focaccia di Recco – Fattore Comune

Instagram focacciadirecco_igp Youtube Focaccia Di Recco

Link per visionare le edizioni passate: https://www.focacciadirecco.it/fattore-comune