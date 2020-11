Torna Erika Veras, reduce da, Doninicana’s Got Talent

I Tuoi Occhi Assenti, il nuovo singolo della cantante dominicana Erika Veras

Erika Veras famosa per la partecipazione al noto talent Doninicana’s Got Talent, s’intitola I Tuoi Occhi Assenti ed è stato scritto dal duo di autori Clearco & Piciocchi

Il brano è il racconto disperato di una donna che non vuole arrendersi agli eventi e decide di cambiare così il proprio destino e quello dell’uomo amato. Con un piccolo “giallo” da risolvere nella sottotraccia del racconto.

L’arrangiamento del brano è stato affidato a Paolo Di Bernardo, che ne ha curato i suoni e la linea melodica al pianoforte, mentre la chitarra elettrica è invece suonata da Elias Santos. L’arrangiamento mette in risalto l’emozionante interpretazione di Erika e la sua notevole estensione vocale. Il brano è stato registrato, mixato e masterizzato nello studio IBIZT di Las Terrenas (Repubblica Dominicana) dall’ingegnere del suono svizzero Brian Bizet.Biografia

Erika Veras è una cantante, modella e attrice classe 1993 di Santo Domingo, capace di esibirsi in spagnolo, italiano, inglese, francese e portoghese. Nel 2011 inizia la sua carriera artistica come voce del gruppo musicale Plan Venus, con il quale si esibisce sulle reti di Telecentro, Tierramerica e Antena Latina.

Nel 2015 partecipa al programma televisivo Super Star Straordinaria in onda su Telemicro Canale 5, inoltre diventa voce solista principale del gruppo musicale Kromos de Plata. Nel 2016 prende parte a una serie di concerti per la catena alberghiera Iberostar e nel 2017 per la catena alberghiera Viva Wyndham Hotel Resorts. Nel 2019 partecipa al talent Dominicana’s Got Talent ed il brano I tuoi occhi assenti segue il precedente singolo Amiga.