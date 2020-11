Intervento della Polizia in Codice Rosso per ex marito che picchia una donna

E’ successo a Sestri Ponente dove l’ex marito un italiano è stato denunciato

Ancora un intervento della Polizia per violenza in famiglia. Questa volta a Sestri Ponente dove un ex marito, mai rassegnatosi alla separazione, si è presentato alla porta della moglie pretendendo di entrare per prelevare alcuni effetti personali e, una volta all’interno, l’ha picchiata e minacciata, tutto davanti al figlio minore.

Il 56enne, alla vista degli agenti, ha cercato di minimizzare l’accaduto raccontando particolari intimi ed irrilevanti dell’ex moglie, nel tentativo di screditarla davanti agli occhi della Polizia.

La donna, ascoltata separatamente, ha invece raccontato di una relazione tormentata proprio per le continue vessazione e le violenze fisiche e psicologiche, messe in atto dall’uomo spesso davanti agli occhi del figlio minore.

Gli agenti, dopo averla invitata a sporgere denuncia, si sono proposti di accompagnarla in ospedale, ma lei ha rifiutato.

L’ex marito, un italiano di 56 anni, è stato denunciato per maltrattamenti famigliari. Avviato il “Codice Rosso”.