Torna DADA con il singolo “BARBIE” In radio e su tutte le piattaforme digitali . Come racconta Dada: “ll brano Barbie racconta di una influencer prigioniera della trappola dell’apparire a tutti i costi.

ll ritornello conduce all’interno dell’antidoto alla schiavitù degli stereotipi: l’amarsi ed accogliersi per quello che si è, scoprendosi unici. La canzone vuole ironicamente denunciare la tendenza, preoccupante specialmente per i giovanissimi che cercano di farsi accettare da una società dai canoni estetici raggiungibili quasi solo ed esclusivamente tramite la chirurgia”.

"Barbie" una risposta musicale severa ma giusta alla bellezza ready-made, dai filtri social alla chirurgia estetica.

Biografia

Roberta Prestigiacomo alias “Dada”. Cantautrice siciliana di 32 anni.

Ha studiato Canto Jazz e Composizione presso il conservatorio di Trapani laureandosi con il massimo dei voti. Scrive canzoni da quando aveva quindici anni, ha partecipato a diversi festival: Musicultura 2019, Calabria Fest 2019, Italianische Liebermaker – adesso “La Grande Bellezza” – Zurigo 2017, Trapani Pop Festival 2017, MTV Supersound – Faenza 2011, Premio Poggio Bustone a Rieti 2006/2007).

All’età di 23 anni ha aderito al programma Erasmus frequentando l’Università Nazionale della Musica di Bucarest per un anno accademico. Ha scritto le musiche per sincronizzazioni pubblicitarie, campagne di sensibilizzazione di tema ambientale, teatro e canzoni per Pippo Pollina (album Süden II – 2019 Jazzhaus, Freiburg) con cui poi ha collaborato come corista in due tour europei nel 2018 e 2019.

Ha all’attivo tre dischi di musica alternativa/elettronica, folk in lingua italiana e siciliana. Attualmente Dada lavora al suo nuovo progetto Pop/Indie/Alternative con il producer Jaro.