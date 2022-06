Torna a Vallecrosia il WineAround in Riviera, 3 e 4 giugno

Al via WINEAROUND IN RIVIERA, l’attesa due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica con oltre 350 etichette in degustazione, tra le quali più della metà sono state premiate con la Corona dalla Guida ViniBuoni d’Italia. Organizzata dal Comune di Vallecrosia, nei giardini della casa Valdese, in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround, la guida ViniBuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano e l’Associazione Il Borgo Antico, WINEAROUND IN RIVIERA aprirà al pubblico venerdì 3 e sabato 4 dalle ore 18.00 alle ore 24.00. Le degustazioni dei vini presenti a WINEAROUND IN RIVIERA saranno in vendita direttamente alla cassa o in prevendita con sconti e assaggi omaggio sul sito www.winearound.it.

Nella giornata inaugurale, avrà luogo la premiazione del Ristorante dei Pescatori di Vallecrosia per i cinquant’anni di attività e per il centenario sarà premiato il Biscottificio-pasticceria Gibelli di Vallecrosia; sabato 4 giugno nella cornice dei Giardini di Casa Valdese, sarà presentato il libro “Di un Amor DiVino”, di Viviana Trentin, Luigi Tabarini, Roberto Capaccio edito da Alzani di Pinerolo. Il testo nasce da diciotto disegni che ispirano la nascita di altrettanti racconti, scritti in modo alternato dai due autori; è ambientato soprattutto tra Conegliano e Vittorio Veneto in provincia di Treviso e la bellezza del paesaggio ricco di storia, arte, cultura, enogastronomia e i ritmi scanditi dalle stagioni, fanno da sfondo, talvolta nitido o più spesso avvolto dalle nebbie della coscienza, all’opera.

WINEAROUND IN RIVIERA è un vero e proprio percorso all’interno della produzione vitivinicola italiana, con etichette che spaziano dalla Val d’Aosta alla Sicilia e un banco di degustazione Sparkling Star con una selezione di spumanti italiani: dai classici Prosecco, Franciacorta e Trento, alle bollicine da vitigno autoctono.

L’AIS Liguria delegazione di Imperia, parteciperà attivamente a WINEAROUND IN RIVIERA con la presenza di sei sommelier addetti alla mescita al pubblico.

Per gli appassionati di birra artigianale a WINEAROUND IN RIVIERA la selezione di My Personal Beer Corner accompagnerà il pubblico in un viaggio tra gli stili birrari con le birre di Birra 100Venti, Birrificio Nadir, Birrificio Sant’Andrea, LoverBeer, Birrificio La Piazza e Felsina Birrificio e altre etichette come: Sex Porter (English Porter), Frida (Italian Grape Ale), American Jasper (American Pils), D’orata (Golden Ale), la Rossa del Gallo (Strong Bitter), White Iga (Italian Grape Ale), Beerbera (Italian Grape Ale) e Loverbeer – Marentino (TO).

Vinibuoni d’Italia, My Personal Beer Corner e il progetto Italian Grape Ale proporranno, inoltre, una serie di degustazioni parallele che affiancano un vino monovitigno ad una Italian Grape Ale prodotta con mosto dello stesso vitigno, per scoprire analogie e differenze di due mondi che entrano in contatto. Venerdì 3 giugno alle ore 19.00 White IGA di Fèlsina (Chardonnay, Sabato 4 giugno alle ore 19 Frida di Birrificio la Piazza (Sauvignon), il 3 e 4 giugno alle ore 20 Beerbera di Loverbeer (Barbera). Degustazioni al costo di 5 euro (posti limitati) e con una riduzione a 4 euro per chi si iscrive online.

Nella parte dedicata alla gastronomia, prodotti DOP, IGP e tipicità locali in assaggio e in vendita, oltre a un ricco menu nei corner ristorazione con piatti della tradizione gastronomica del territorio da abbinare ai vini e alle birre artigianali presenti. Il Ristorante dei Pescatori di Vallecrosia presenta la Pasta mezzi paccheri e calamari; verdure; lasagna vegana aromatizzata alla menta con zucchine, nocciole e mandorle; la Fata Consani di Ventimiglia/Camporosso proporrà gustosi hamburger; l’Osteria Martini di Pigna offrirà al pubblico la zuppetta di acciughe e zucchine, trombette, acciughe fritte e turtun; Dulcis in fundo di Vallecrosia con i suoi dolci monoporzioni; non mancherà la pizza gourmet a cura dello Staff Intesa Grandi Impianti.

WINEAROUND IN RIVIERA è un festival per tutta la famiglia. Nell’area dedicata i più piccoli potranno esprimere la loro creatività, scoprire le avventure di Kiwito e Galita, due supereroi della buona alimentazione, e gustare una sana merenda a base di frutta, in collaborazione con Gullino Fruits.

WINEAROUND IN RIVIERA è realizzato con il patrocino della Regione Liguria, con la partecipazione dell’Istituto Alberghiero Giolitti Belisario Paire di Barge e Mondovì (CN), dell’Istituto CNOS-FAP Toscana Liguria di Vallecrosia (IM), L’AIS Liguria delegazione di Imperia, di My Personal Beer Corner e del Progetto Italian Grape Ale e con la partnership tecnica di Rastal Italia, Intesa Grandi Impianti e Vama Service.