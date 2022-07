Torna a Rapallo il Beer’ Art Rock Summer Festival

Torna a Rapallo un appuntamento estivo musicale molto atteso. Giovedì 28 e venerdì 29 luglio alle 21, nel Parco di Villa Tigullio il Beer’Art’Rock Summer Festival riparte in grande stile con due serate diverse per anima, ma unite dai denominatori comuni del divertimento e della buona musica.

Si parte giovedì 28 luglio alle 21 con Jackson Live, più di un tributo a Michael Jackson, ma un vero e proprio show. Un progetto formato da musicisti e ballerini guidato da Andrea Imparato, impersonator del compianto e indimenticato Re del Pop. Sul palco scenografie realizzate appositamente per permettere molteplici cambi d’abito, proiezioni video in sincrono e abiti realizzati in USA da sarti specializzati nella fedele e accurata riproduzione dei vestiti originali di Michael Jackson.

Venerdì 29 luglio, sempre alle 21, sale sul palco un personaggio amatissimo, a metà strada tra piccolo schermo e musica. Ospite della serata sarà infatti Ronn Moss, l’attore americano conosciuto per la sua mitica interpretazione di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful. Ormai italiano d’adozione, l’attore vanta una solida carriera anche da musicista. E’ stato infatti il bassista della band Player, molto apprezzata in tutto il mondo. A Rapallo ci regala una serata in acustico di rock californiano con cover di gruppi amatissimi come Eagles, America e Creedence Clearwater Revival. Ad aprire le serate, la band Oblivious.

I biglietti per partecipare alle serate sono disponibili al seguente link: https://www.eventbrite.com/cc/beer-art-rock-2022-766949?fbclid=IwAR0jYiqDo2pUMez4q9YdmyKjnLz9vfelWjnXLYcoLzGm0w2ccYHqboI_qmk.

Per informazioni: Mail, beerartrock@artevents.net, whatsapp al 328 2710693.

“Sono molto contento per il ritorno di un evento estivo musicale di qualità sempre molto apprezzato che vedrà la partecipazione di ospiti di alto livello – ha dichiarato il Sindaco Carlo Bagnasco – Un sincero ringraziamento all’assessore al turismo Elisabetta Lai, alla A.R.T Events di Marco Pendola e agli uffici comunali per l’ottima organizzazione. La splendida cornice di Villa Tigullio si sta dimostrando un palcoscenico ideale per una grande varietà di eventi e iniziative.”