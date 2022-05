Torna a Genova Bimbimbici, domenica 22 maggio

Genova – Torna domenica 22 maggio a Genova Bimbimbici, la manifestazione nazionale FIAB che ogni anno, a maggio, intende promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

Bimbimbici è una vera e propria occasione di festa. Vuole infatti sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la sicurezza e la vivibilità dei centri urbani, dando spazio alle persone e migliorando la qualità dell’aria che si respira.

Il programma per la nostra città, con il patrocinio del comune di Genova e la collaborazione dell’Ufficio Smart Mobility, prevede:

Ore 9,00 appuntamento presso Piazza Tommaseo dal monumento e registrazione dei bambini in bici per copertura assicurativa (2 €), distribuzione dei gadget e dei canestrellini Grondona. E’ gradita la partecipazione anche dei genitori in bici. Il percorso non è adatto per bici con le rotelline, a spinta o tricicli. E’ raccomandato l’uso del casco.

Ore 9,30 partenza in bici scortati dalla Polizia Locale, con questo percorso: Piazza Tommaseo – Corso Buenos Aires – Via Cadorna (sosta per raggrupparsi nei giardini) – Via XX Settembre – Piazza De Ferrari (sosta per raggrupparsi) – Piazza Matteotti – Via S. Lorenzo – Porto Antico (giochi Calata Marinetta).

Ore 11,00 circa arrivo e possibilità di partecipare agli eventi della Festa dello Sport tra cui le prove di MTB della A.S.D. Deep Bike.

Per il 2022 è piuttosto ricca la lista dei patrocini di Bimbimbici accanto a quello locale del comune di Genova abbiamo Ministero della Salute, SIP-Società Italiana di Pediatria, Ministero dell’Istruzione, Ministero della Transizione Ecologica, Euromobility, Confindustria ANCMA e ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani segno di come la manifestazione sia portatrice di valori culturali, ambientali e di salute pubblica.