Pro Recco, Finale Scudetto: domani gara 1 contro Brescia

Da dieci anni è la sfida che vale lo Scudetto. Domani, alle 18 con diretta su Rai Sport, Pro Recco e Brescia si ritrovano di fronte per la prima tappa verso il Tricolore. Punta Sant’Anna ritorna ad ospitare una finale di campionato con il pubblico dopo le gare a porte chiuse della passata stagione. In casa biancoceleste c’è voglia di conquistare lo Scudetto numero 34, titolo che manca da ormai due anni.

“Mi aspettavo il Brescia come altra finalista, è una squadra forte al di là delle difficoltà che ha trovato in semifinale – commenta il tecnico Sandro Sukno -. In questi giorni ho visto i ragazzi carichi, pronti, stiamo bene e questa è la cosa più importante. Le partite che abbiamo vinto contro di loro in stagione non contano già più nulla, noi pensiamo solo a quella di domani e siamo determinati a vincerla. Una spinta in più ce la darà Punta Sant’Anna: abbiamo già respirato un clima bellissimo contro il Marsiglia e sono certo che anche contro il Brescia i tifosi ci daranno un ulteriore supporto”.

“Ci attendono partite tese come quella di Coppa Italia, ma siamo davvero contenti che sia arrivata questa parte della stagione – le parole del capitano, Aleksandar Ivovic -. La tensione all’interno della squadra è quella giusta, ci sarà un clima caldo in piscina e mi aspetto che il pubblico sia un’arma in più per portare a casa la prima gara. Giochiamo contro una formazione che ha grande qualità, abbiamo visto i risultati che ha fatto in Champions League; sono una squadra compatta, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi. Abbiamo analizzato anche le finali dello scorso anno, queste le affronteremo in maniera diversa, non ci faremo trovare impreparati, siamo molto motivati a livello mentale, aspetto che forse lo scorso maggio ci era mancato”.

I biglietti sono in vendita su www.etes.it, alla Pro Loco di Recco e, se ancora disponibili, domani in piscina dalle 16; cinque euro il biglietto intero, due euro il ridotto. Arbitreranno la partita Massimo Calabrò e Raffaele Colombo.

Il programma

21 maggio ore 18: Pro Recco vs Brescia (Gara 1)

25 maggio ore 18.30: Brescia vs Pro Recco (Gara 2)

28 maggio ore 18: Pro Recco vs Brescia (eventuale Gara 3)