Torino-Genoa, prevendita aperta per la trasferta al Grande Torino

Sono disponibili i biglietti settore ospiti per la partita Torino-Genoa, valida per la nona di campionato e in programma venerdì alle 18:30.

Il circuito di vendita è quello di Vivaticket e i tagliandi si possono acquistare sia on-line che nelle ricevitorie autorizzate. Il costo dei biglietti ospiti è di 15 euro per la tariffa intera, mentre 5 euro per gli under 16 e gli over 65, in aggiunta ai diritti di prevendita. Non ci sono restrizioni. Il termine per gli acquisti è fissato alle 19 di giovedì.

Ci sarà un discreto numero di tifosi al seguito della squadra rossoblu in questa importante trasferta di campionato.