A Compagna riprende oggi incontri in presenza con il sindaco Marco Bucci

Oggi pomeriggio alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in Piazza Sarzano, (all’uscita della metropolitana) lâssociazione di tutela e diffusione della lingua e tradizioni liguri A Compagna nell’ambito delle conferenze I Martedì de A Compagna, che l’antico sodalizio presieduto dal Professor Franco Bampi cura da oltre quarant’anni, promuove il primo appuntamento di nuovo in presenza del ciclo 2021-2022.

Relatore il Sindaco Marco Bucci sul tema: “L’amministrazione del Comune di Genova”. Ingresso libero.

A Compagna riprende le sue attività e, come vuole ormai la tradizione, l’inaugurazione de “I Martedì de A Compagna” viene affidata a un amministratore pubblico che possa illustrare alla città le azioni intraprese durante il periodo di amministrazione.

È un vero piacere che quest’anno l’ospite de A Compagna sia il Sindaco di Genova Dott. Marco Bucci che, giunto alla fine del suo mandato, potrà presentare un bilancio realistico di come abbia amministrato la città, di quali risultati positivi possa vantarsi e di quali cose non sia riuscito a concretizzare nonostante l’impegno.

Per accedere alla sala della conferenza occorre esibire il Green Pass, indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza. I posti a disposizione sono 160, numero che non può essere superato. Non occorre prenotare

Info: Per programmi segui il link: http://www.acompagna.org/rf/mar/index.htm

Per le rassegne fotografiche segui il link: http://www.acompagna.org/rf/index.htm

La conferenza si tiene nell’Aula San Salvatore della Scuola Politecnica dell’Università di Genova in Sarzano (350 posti a sedere). Si tratta della chiesa sconsacrata che è sulla piazza ed è raggiungibile, oltre che con la metropolitana, da Piazza Carignano percorrendo il ponte di Carignano (Via Ravasco) oppure lungo la direttrice Piazza Dante, Porta Soprana, Via Ravecca, Sarzano. Marcello Di Meglio