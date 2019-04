Torino-Genoa, prevendita aperta per il Filadelfia

Per la partita con il Torino, in programma sabato alle 15, il club ha abbassato sensibilmente i prezzi in tutti i settori.

La prevendita dei biglietti ha preso il via oggi nelle ricevitorie Ticketone e on-line su www.sport.ticketone.it. Da martedì i tagliandi saranno a disposizione pure presso il Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19). Questi i costi base (*Under 16): Tribuna Inferiore Centrale Numerata: 60 euro (*30), Distinti: 25 euro (*10), Gradinata Sud: 10 euro (*5), Settore 5: 10 euro (*5), Settore Ospiti: 20 euro (*10). La trasferta per i supporter granata è aperta a tutti, non è richiesta la titolarità di tessera del tifoso.