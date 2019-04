Bucci: Il nuovo ponte sarà percorribile il 15 aprile 2020

Ieri, ad un anno esatto, il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, a margine di una conferenza stampa, ha dichiarato: “A oggi sono convinto che riusciremo a rispettare i tempi e quindi rendere il nuovo ponte percorribile il 15 aprile 2020”, confermando la propria fiducia nel fatto che i cantieri del viadotto Polcevera, che sostituirà il ponte Morandi, rispetteranno il cronoprogramma.

Questo anche ipotizzando che vengano trovate tracce di amianto anche nelle pile 10 e 11, quelle strallate.

“Se il ponte – ha aggiunto Bucic – è stato fatto con sabbie del territorio ci aspettiamo che possa contenere amianto in forma naturale, anche se su soglie bassissime. Al momento le opzioni per la demolizioni sono due, con o senza esplosivo, ma ancora non esiste un piano che non preveda l’uso della dinamite”.

… a parte quello “stiamo vedendo quali siano tutte le procedure per isolare qualsiasi tipo di contaminazione ambientale”.