Tivm: “Castellana” positiva per Roberto Malvasio

Ronco Scrivia (GE), 10 set. – Riscontri positivi per Roberto Malvasio alla 47^ Cronoscalata della Castellana, prova del TIVM – Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud disputata ad Orvieto lo scorso fine settimana ed a cui il pilota di Ronco Scrivia ha partecipato con la Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus della DP Racing conseguendo la seconda posizione finale (32^ assoluta) in classe RSTB 1.6 Plus.

“La gara è andata abbastanza bene – rileva il portacolori della Winners Rally Team – e la Mini è migliorata molto: ancora qualche rifinitura e sarà pronta per la prossima stagione. Sono andato meglio nella prima manche che nella seconda, dove ho commesso un errore all’inizio che ha condizionato l’intera salita, ma il piazzamento è apprezzabile e, cosa molto positiva, ho portato a casa quei punti necessari per conservare la leadership nella mia classe d’appartenenza, la RSTB 1.6 Plus“.

Quello umbro è stato l’ultimo impegno di Roberto Malvasio nel TIVM. “C’è ancora tempo per fare qualcosa – aggiunge il pilota di Ronco Scrivia – purché non sia troppo logisticamente impegnativo: se si presentasse l’opportunità di un rally in circuito in zona non mi dispiacerebbe affatto”.