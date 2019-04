Tivm 2019: buona la “prima” per Roberto Malvasio

Ronco Scrivia, 10 apr. – Buona la “prima” per Roberto Malvasio nel Tivm (Trofeo Italiano Velocità Montagna) 2019. Alla 28^ edizione della Salita del Costo, disputata in provincia di Vicenza ed a cui ha partecipato con la Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus messagli a disposizione dalla Elite Motor Sport, il pilota di Ronco Scrivia ha conquistato un significativo secondo posto di classe oltre alla trentunesima piazza assoluta finale, su 103 piloti classificati.

“Complessivamente – ha rilevato il portacolori della Winners Rally Team – sono tornato a casa molto soddisfatto da questa gara, che ho disputato per la prima volta: ho proseguito positivamente la conoscenza della Mini e, specie nelle qualifiche, non sono mancati i tempi di rilievo. Come tutti gli altri, ho sofferto un po’ le condizioni meteorologiche instabili: in gara ho optato per le gomme slick, e sono rimasto un po’ abbottonato perché c’era il serio pericolo di sbagliare. Col senno di poi ho realizzato che si poteva fare qualcosa di più ma bisognava correre dei rischi e non mi è sembrato proprio il caso: come prima cronoscalata della stagione va bene così”.

La partecipazione al Tivm (Trofeo Italiano Velocità Montagna) 2019 di Roberto Malvasio proseguirà con il 29° Trofeo Scarfiotti “Sarnano – Sassotetto” in programma a Macerata il 28 aprile prossimo.