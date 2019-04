Derby, venduti 7 mila biglietti di Gradinata Nord

Restano ancora oggi e giovedì agli abbonati di Gradinata Nord per esercitare le prelazioni e acquistare i biglietti per il derby in programma domenica allo stadio Luigi Ferraris. Al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4 sta proseguendo, senza soluzione di continuità, la processione dei supporter rossoblù davanti alle 4 postazioni dove espletare la pratica, previa presentazione delle tessere Dna Genoa su cui è caricato l’abbonamento. Il punto vendita è in servizio in forma continuata dalle 10 alle 19. Si sta registrando qualche coda ma smaltita celermente grazie all’efficienza del personale operativo. Al Museo della Storia del Genoa domenica verrà trasmesso il match. Prenotazioni alla Fondazione Genoa 1893 per garantirsi il posto.