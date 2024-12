Tirano una lattina di birra in testa al vigilante e tentano fuga: arrestati

Si tratta di due 46enni che sono stati bloccati dalla polizia dopo un furto alla Pam di Voltri

La Polizia ha arrestato due 46enni del posto per rapina e lesioni aggravate. Ieri pomeriggio una pattuglia delle Volanti dell’U.P.G.S.P. è intervenuta a seguito della segnalazione di due soggetti violenti all’interno di un supermercato.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno rintracciato i due mentre ancora stavano inveendo contro l’addetto alla sicurezza. Poco prima, quest’ultimo, li aveva sorpresi con merce non pagata ed era stato aggredito dai due con calci e pugni. Inoltre lo hanno minacciato, insultato con epiteti razziali e gli hanno lanciato addosso una lattina di birra per cui ha dovuto ricorrere alle cure mediche al Pronto Soccorso.

Durante il controllo è stata rinvenuta la merce asportata per un valore di 34 euro.

I due soggetti, che hanno a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, sono stati accompagnati in Questura per la stesura degli atti e il magistrato ne ha disposto l’accompagnamento presso la casa circondariale di Marassi.

Rimane salva la presunzione d’innocenza degli indagati sino a condanna definitiva.