Rubano in una caffetteria di via Sestri: arrestati

E’ successo in via Sestri questa notte intorno all’ 01.00

La Polizia di Genova ha arrestato un 41enne e un 26enne del posto, per furto aggravato in concorso, e denunciato uno dei due per ricettazione, offese e minacce a pubblico ufficiale.

Durante il servizio di controllo del territorio, una Volante dell’U.P.G.S.P., transitando in via Sestri, ha notato un uomo, il 41enne, che stazionava fuori da una caffetteria chiusa in maniera sospetta, così hanno deciso di sottoporlo a controllo.

Mentre gli agenti identificavano il 41enne che si mostrava insofferente, gli agenti hanno udito un forte rumore di vetri infranti che proveniva dalla vetrina del locale, dal quale il 26enne, stava cercando di uscire con in mano diversi prodotti; immediatamente bloccato, il giovane è stato trovato in possesso di quasi 5 mila euro poco prima rubati, di una collana e di un ciondolo d’oro.

Dopo aver perquisito anche il 41enne, trovato in possesso di una collana d’oro sospetta, sono stati entrambi arrestati e accompagnati presso la locale Questura, dove sono stati anche denunciati per ricettazione.

Il 41enne, con numerosi precedenti di Polizia, è stato anche denunciato per offesa e minacce a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose, poiché ha inveito verbalmente contro gli agenti insultandoli con parole offensive lanciandogli addosso una sigaretta elettronica.

Al termine della stesura degli atti, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Marassi.

La cospicua somma di denaro rubata è stata restituita alla responsabile del negozio.

Rimane comunque salva la presunzione di innocenza degli indagati sino a sentenza definitiva.