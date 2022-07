Tir invade la corsia opposta e si ribalta. A12 chiusa verso La Spezia.

Incidente nella notte sulla corsia Sud dell’A12, all’altezza di Brugnato-La Spezia. Tir esce dalla sua carreggiata e invade la corsa opposta poi si ribalta. L’autostrada verso Levante è chiusa. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Il conducente del mezzo pesante, è ferito in modo lieve ed è stato accompagnato al pronto soccorso della Spezia.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le ore 2.30 di oggi 11 luglio. Sulla dinamica di quanto è accaduto e sulle cause sono in corso accertamenti da parte della Polstrada. Dai primi accertamenti il camion ha sfondato il guardrail poi invaso la corsia di sorpasso della carreggiata Nord ribaltandosi.

L’ incdente è avvenuto in direzione La Spezia, tra i chilometri 87 e 90. I tecnici di Autostrade e operai sono al lavoro per rimuovere il tir, che occupa totalmente la carreggiata Sud e parte della Nord, e ripristinare le condizioni di sicurezza. Per chi viaggia in direzione Livorno è stata istituita l’uscita obbligatoria a Brugnato.

Sulla corsia lato Nord, verso Genova, si viaggia solo su una corsia. Uscita obbligatoria a Brugnato per chi viaggia da Genova verso La Spezia. to sull’A12 tra Brugnato e La Spezia. ABov