Mercato Spezia, Provedel sempre più vicino alla Lazio

Un pezzo pregiato dello Spezia sempre più vicino a Roma sponda biancoceleste.

Avanzano le trattative in casa Lazio per portare dei portieri a Sarri. Sia per Maximiano che per Provedel i discorsi sono in dirittura d’arrivo: l’agente dell’ex Sporting Lisbona è in Italia per concludere l’affare, per l’estremo difensore di origini russe i biancocelesti hanno raggiunto l’accordo con lo Spezia. L’ennesimo indizio che conferma il raggiungimento dell’accordo tra liguri e capitolini arriva direttamente dalla Val Gardena. Lo Spezia ha affrontato la sua prima amichevole stagionale contro l’FC Gherdeina e in campo non c’è stato Provedel. Per difendere i pali bianconeri Gotti ha scelto Zovko.