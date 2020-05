Tir in retromarcia in via Oberdan a Nervi, problemi per il traffico | Video

Genova. Problemi di viabilità, pochi minuti fa, in via Oberdan a Genova Nervi, dove un tir turco, forse seguendo le indicazione del navigatore, ha imboccato la strada, non trovando, poi, uno sbocco per passare.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che dapprima ha messo un blocco all’altezza di via del Commercio, per incanalare le auto nella via, poi nella rotatoria di accesso al borgo.

Nel mentre il mezzo pesante procedeva con l’aiuto degli agenti a fare retromarcia fino alla rotatoria a Nervi, con la probabile finalità di farlo rientrare sull’Aurelia.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Un paio di settimane fa due tir danesi, si erano incastrati nella strada e sul posto era intervenuta la polizia locale in loro aiuto.