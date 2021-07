Tir in fiamme e A10 chiusa, riaperta una corsia tra Pegli e Prà. Caos e code

Caos autostrade. Intorno alle 13 di oggi sull’autostrada A10 Genova-Savona è stato riaperto il tratto compreso tra Genova Prà e Genova Pegli in direzione di Genova, che era stato chiuso poco prima delle 8 a causa di un mezzo pesante in fiamme all’interno della galleria “San Paolo della Croce”.

Il traffico, hanno riferito i responsabili di Autostrade per l’Italia, è tornato a circolare su una sola corsia in scambio di carreggiata.

Al momento, si registrano 11 chilometri di coda tra Varazze e Genova Pra’ in direzione di Genova e 5 chilometri di coda sull’A26 tra Masone e il bivio con l’A10 verso il mare.

Agli utenti provenienti da Ventimiglia e diretti verso Genova i tecnici di Aspi consigliano di immettersi in A6 verso Torino, quindi prendere l’A21 verso Alessandria, dopodiché percorrendo l’A26 verso sud e la diramazione Predosa-Bettole per immettersi in A7 in direzione Genova.

Agli utenti che viaggiano in A26 , provenienti da Nord e diretti verso Genova, si consiglia di immettersi sulla diramazione Predosa-Bettole, quindi in A7 in direzione di Genova.