Tir fa strage di scooter parcheggiati in piazza Palermo | Video

“Fortunatamente nessuna persona si è fatta male. Quando un Tir con conducente in sospetto stato di ebrezza tenta di far manovra di notte in piazza Palermo per evitare il blocco della Polizia. Tir vs vetture sociali+cancello+moto parcheggiate. Vince il Tir”.

E’ il testo del post pubblicato stamane dai responsabili della Croce Bianca Genovese di piazza Palermo a Genova, che hanno allegato anche un video dei fatti.

Alcuni residenti della zona si sono affacciati dalle finestre e hanno allertato la Polizia locale, che poi è intervenuta.

Tuttavia, il Comando della Polizia locale al momento non ha ancora fornito informazioni sull’episodio, avvenuto la scorsa notte alla Foce.

Non si sa, quindi, se l’autista fosse alla guida in stato di ebrezza alcolica, né se stesse cercando di evitare un posto di blocco della Polizia.

In ogni caso, nella “manovra” eseguita dall’autista del Tir risulta coinvolta circa una dozzina di veicoli.