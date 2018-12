Terrore nel cuore dell’Europa, attentato islamista: 4 morti e 11 feriti tra cui un italiano

Ore 20 di oggi, spari nel centro di Strasburgo. Il terrore torna nel cuore dell’Europa. La polizia francese indaga per l’attentato di probabile matrice islamista a un mercatino di Natale in centro città, pieno di gente.

Al momento risultano almeno quattro morti e 11 feriti, tra cui un giornalista radiofonico italiano.

I media locali hanno diffuso anche la foto di un ricercato.

Si tratta di Cherif Chekatt, 29 anni, di origine nordafricana e nato a Strasburgo. Il presunto jihadista era già noto ai servizi di sicurezza e schedato con la “fiche S” ossia come soggetto pericoloso per la sicurezza dello Stato.

Il giovane sospettato, finito in galera in passato per reati comuni, si sarebbe “radicalizzato” in carcere e stamane sarebbe sfuggito a un nuovo arresto.

Tuttavia, considerato anche l’alto numero di vittime e feriti, gli attentatori potrebbero essere più di uno.

Come ha confermato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, la sede è stata chiusa e gli europarlamentari sono rimasti bloccati all’interno per questioni di sicurezza. Gli agenti hanno circondato la zona del centro intorno a piazza Gutenberg e sono entrati in azione anche i militari con fucili d’assalto.

Le forze speciali avrebbero effettuato due operazioni per fermare uno o più attentatori.

Intorno alle 23 il presunto attentatore maghrebino, forse ferito, era ancora in fuga dopo essere stato individuato nel quartiere di Neudorf.

Risulta anche una sparatoria con le Forze speciali francesi, che poi avevano fatto irruzione in un palazzo in rue d’Epinal dove sembrava si fosse asserragliato.

La caccia all’uomo continua.

Seguono aggiornamenti.