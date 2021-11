Tennis – Tpra a San Venerio in attesa del padel

La Spezia – Al Circolo Tennis Spezia riposano, in questo weekend, le squadre della Wingfield e della Coppa Raffo; mentre scendono in campo: sabato 13 Novembre l’ Over 45 con Matteo M., Lorenzo S. e Paolo P., contro il Golf Tennis Rapallo…domenica 14 Novembre tocca invece alla squadra iscritta alla Coppa 2.7 opposta all’ Andrea Doria.

Tuttavia i campi di San Venerio non resteranno vuoti, ospiteranno infatti nel fine settimana la tappa del circuito Tpra e nello specifico le categorie singolare Open maschile, singolare Open maschile lim. 50 e singolare All Star femminile (si comincia sabato alle ore 9).

Passando al padel il Cts organizza per l’ultimo weekend del mese, 27 e 28 Novembre, il 1.o Torneo di doppio giallo in provincia, sui suoi campi appositi. Gli iscritti saranno divisi in tre categorie, base, intermedio e avanzato. Le coppie verranno sorteggiate prima dell’inizio di ogni turno, coi giocatori ancora in gara, in modo da accoppiare sempre intermedio a intermedio e avanzato a base. Iscrizioni entro domenica 21 Novembre prossimo al numero 371 / 4470671. Quota euro 20 a testa. Tre partite in girone all’italiana garantite a ogni partecipante.

A proposito di padel, 2 i maestri a disposizione a S. Venerio fra Jacopo Consalvi e Alice Caporilli, ivi si può chiamare anche lo 0187 / 503557.

Nella foto la signora Monica, consorte del presidente del circolo Alessandro Caporilli, insieme a Giovanni Giannessi padre del tennista professionista Alessandro